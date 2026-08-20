Calcio Serie B Vicenza Catanzaro Fabio Gallo prepara il ritorno in Serie B. Video

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Il tecnico biancorosso presenta la sfida del Romeo Menti e chiede equilibrio coraggio e rispetto per un avversario di valore

Il momento dell’attesa sta per terminare. L.R. Vicenza e Catanzaro inaugureranno la nuova stagione di Serie B 2026 2027 venerdì 21 agosto alle 20.30, in un Romeo Menti che si annuncia gremito. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore biancorosso Fabio Gallo ha fatto il punto sulla preparazione della squadra, sulle difficoltà del campionato e sulle insidie rappresentate dalla formazione calabrese.

Per il Vicenza sarà il ritorno nella categoria cadetta dopo la promozione ottenuta al termine di una stagione esaltante. Il tecnico, tuttavia, invita tutto l’ambiente a mettere da parte quanto accaduto in Serie C e a concentrarsi su un torneo completamente diverso.

Il Vicenza arriva preparato al debutto

Secondo Fabio Gallo, la squadra ha lavorato con grande intensità durante la preparazione ed è arrivata a un livello fisico soddisfacente. Anche l’ultimo test disputato in settimana è servito soprattutto per concedere minuti ai calciatori impiegati meno nelle precedenti uscite.

L’obiettivo dello staff era ottenere una valutazione più completa della condizione generale del gruppo, senza attribuire troppa importanza al risultato della partita.

La sfida contro il Catanzaro rappresenterà il primo vero riferimento per comprendere il livello raggiunto dal Vicenza. Durante il precampionato è infatti possibile valutare la crescita della propria squadra, ma soltanto le gare ufficiali permettono di effettuare un confronto attendibile con le altre formazioni.

Il tecnico biancorosso si è mostrato fiducioso nel lavoro svolto.

La squadra ha lavorato bene e pensiamo di essere arrivati a un buon punto

Il Catanzaro sarà un banco di prova impegnativo

Gallo ha riservato parole di grande rispetto al Catanzaro, reduce da una stagione importante e dalla partecipazione alla finale dei playoff di Serie B. La società calabrese ha modificato alcuni elementi della rosa e affidato la panchina a un nuovo allenatore, cercando comunque di conservare una filosofia di gioco propositiva.

Per il Vicenza sarà quindi un esame subito significativo. La squadra giallorossa dispone di qualità tecniche, esperienza e una precisa identità tattica. Il confronto del Menti potrà fornire le prime indicazioni concrete sulle ambizioni e sulle capacità della formazione veneta.

L’allenatore ha sottolineato che sarà necessario interpretare correttamente i diversi momenti della gara. Il Vicenza proverà a essere aggressivo quando ne avrà la possibilità, ma dovrà anche saper attendere e difendere con ordine nei periodi favorevoli agli avversari.

La promozione appartiene al passato

Uno dei concetti più importanti espressi durante la conferenza riguarda il passaggio dalla Serie C alla Serie B. Gallo non vuole che l’entusiasmo generato dalla promozione si trasformi in una valutazione poco realistica del nuovo campionato.

La stagione precedente rimarrà nella storia del club, ma non potrà garantire alcun vantaggio nel torneo cadetto. In Serie B aumentano la qualità individuale dei calciatori, il ritmo delle partite e la difficoltà delle trasferte.

Per una squadra appena promossa, il primo obiettivo deve essere il mantenimento della categoria. Soltanto il campo, con il trascorrere delle giornate, potrà indicare se il Vicenza avrà la possibilità di guardare più in alto.

Gallo ha quindi invitato a evitare giudizi anticipati e paragoni costruiti senza conoscere ancora il reale valore delle partecipanti.

Un gruppo preparato anche mentalmente

Il salto di categoria non richiede soltanto una crescita tecnica e fisica. Sarà fondamentale anche l’aspetto mentale, perché il Vicenza dovrà affrontare squadre più esperte e partite nelle quali ogni errore potrebbe risultare determinante.

Lo staff ha lavorato per preparare i giocatori alle difficoltà che incontreranno. L’entusiasmo dovrà essere accompagnato da lucidità, pazienza e capacità di adattamento.

La presenza del pubblico potrà offrire una spinta importante, ma non dovrà indurre la squadra a perdere equilibrio. Il Vicenza vuole essere combattivo e coraggioso, tenendo però conto delle caratteristiche del Catanzaro di Giorgio Gorgone.

Gallo torna in Serie B senza parlare di rivincita

Per Fabio Gallo il ritorno in Serie B arriva dopo alcune stagioni lontano dalla categoria. Il tecnico non considera questa opportunità una rivincita personale, ma una nuova tappa del proprio percorso professionale.

L’esperienza maturata negli ultimi anni gli permette di affrontare con maggiore consapevolezza sia i momenti positivi sia quelli più complicati.

Non sono emozionato ma sono preparato

Una frase che sintetizza l’atteggiamento dell’allenatore alla vigilia dell’esordio. Gallo conosce la responsabilità del ruolo, ma vuole vivere la nuova stagione senza lasciarsi condizionare dalle aspettative esterne.

Il mercato resta aperto ma la priorità è il campo

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema del calciomercato del Vicenza, con particolare riferimento alla possibilità di inserire un nuovo attaccante.

Gallo ha evitato di indicare nomi o caratteristiche precise, ribadendo il proprio rispetto per i calciatori già presenti nella rosa. Finché il mercato resterà aperto, il gruppo potrebbe essere ulteriormente completato, ma il compito dell’allenatore è valorizzare al massimo gli elementi attualmente a disposizione.

La situazione non riguarda soltanto il Vicenza. Molte società di Serie B inizieranno il campionato con organici ancora in fase di assestamento. Per Gallo il segreto è mantenere alta la concentrazione del gruppo, evitando che le indiscrezioni possano disturbare il lavoro quotidiano.

Il Romeo Menti attende la prima sfida

La gara tra Vicenza e Catanzaro sarà soltanto l’inizio di un percorso lungo e complesso. Gallo ha ricordato ai giocatori che il debutto è certamente importante, ma non può essere considerato decisivo per l’intera stagione.

Il pubblico biancorosso è pronto ad accompagnare la squadra nel ritorno in Serie B. Al Vicenza serviranno intensità, organizzazione e capacità di leggere la partita. Dall’altra parte ci sarà un Catanzaro ambizioso, intenzionato a iniziare il campionato con un risultato positivo.

Il primo verdetto arriverà dal campo del Menti, dove entusiasmo e prudenza dovranno convivere per novanta minuti.



















