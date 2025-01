Il CMMS come motore della trasformazione aziendale: ottimizzazione e sostenibilità

Per molte aziende è arrivato il momento di affrontare una vera e propria sfida: riuscire a rendere la propria attività il più possibile sostenibile. La sostenibilità spesso va di pari passo con una maggiore ottimizzazione. Riducendo gli sprechi e i consumi si riesce sia a risparmiare, sia a ridurre il peso che la propria impresa ha sull’ambiente e sull’ecosistema.

Si possono mettere in pratica diverse soluzioni, a partire dalla possibilità di integrare dei software CMMS. Questo acronimo sta per “Computerized Maintenance Management Systems”. Scopriamo insieme di cosa si tratta esattamente e in che modo possono aiutare nella trasformazione e evoluzione delle aziende.

CMMS: cosa sono questi software?

Per prima cosa è utile approfondire quali sono i principali scopi dei software CMMS. Sono delle piattaforme digitali che consentono sia di gestire, sia di ottimizzare l’attività di manutenzione all’interno di un’azienda.

I software di questo tipo effettuano un monitoraggio completo, che va dalla pianificazione delle manutenzioni preventive fino alla gestione degli inventari. Si occupano anche di altri aspetti, come ad esempio l'analisi delle prestazioni.

In questo modo si può avere una visione globale di tutte queste attività, e verificare che tutto sia in ordine o se, al contrario, sia il caso di effettuare qualche intervento per ottenere una maggiore efficienza.

Inoltre questi programmi sono molto versatili, e per questo rappresentano un valido supporto per quelle aziende che vogliono adattarsi rapidamente ai mutamenti del mercato.

Cos’è l’ottimizzazione operativa?

I software CMMS possono essere molto utili soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione operativa. Grazie a questi sistemi si possono pianificare nei minimi dettagli le attività relative alla manutenzione, ed è anche possibile automatizzare alcune operazioni.

Una simile gestione della manutenzione ha come principale obiettivo quello di riconoscere eventuali problemi prima che possano diventare dei guasti veri e propri. Ciò consente di evitare che i macchinari debbano stare fermi troppo a lungo. Non va dimenticato che uno stop prolungato di uno o più macchinari potrebbe avere ripercussioni economiche da non sottovalutare.

Oltre a ciò i software CMMS possono essere molto utili anche per tenere i costi della manutenzione sotto controllo, e verificare se si possa fare qualcosa per contenere le spese.

La maggiore ottimizzazione non riguarda solo i macchinari, ma anche le risorse umane. I software CMMS possono assegnare ai tecnici specifiche attività a seconda delle loro competenze, con l’obiettivo di avere interventi rapidi e il più possibile efficaci.

Come si ottiene una maggiore sostenibilità?

Nella nostra introduzione abbiamo accennato al ruolo che hanno i software CMMS nel rendere le aziende più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Ciò è possibile grazie ai vantaggi offerti da queste piattaforme, a partire dalla riduzione degli sprechi. Effettuando con regolarità la manutenzione si utilizzano meno materiali, e si ottiene anche una riduzione nella quantità di scarti prodotti. In più grazie a una manutenzione efficiente e precisa i macchinari e gli impianti possono durare più a lungo, riducendo nel corso del tempo la quantità di attrezzature da smaltire.

Infine il monitoraggio dei software CMMS aiuta a verificare che non ci siano sprechi in ambito energetico.