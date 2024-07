Il Crotone Calcio Mister Emilio Longo: "costruiamo una squadra identitaria per ridare animo ai giocatori"

La Presentazione di Mister Emilio Longo del Crotone Calcio (Video)

CROTONE, LUG. - È un giorno di festeggiamenti in casa Crotone Calcio, non solo per il compleanno del presidente, ma anche per l'importante presentazione del nuovo allenatore, Emilio Longo.

La conferenza stampa ha avuto inizio con il presidente che, visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Oggi è un nuovo inizio, un inizio che coincide con il mio compleanno. Non è mai successo nella storia del Crotone calcio. Speriamo che sia di buon auspicio."

A prendere subito dopo la parola è stato Mister Emilio Longo, che ha voluto esprimere il suo ringraziamento alla sua precedente società: "Se sono qui, è perché la mia vecchia squadra mi ha dato la possibilità di mettere in mostra le mie idee. Ringrazio il presidente Curcio, il direttore generale Greco e Roberto Franzese che mi ha sostenuto in questi due anni. E, naturalmente, ringrazio i miei vecchi calciatori."

Longo ha poi sottolineato l'orgoglio per la scelta fatta dal presidente e dal direttore generale del Crotone: "Inizia un nuovo ciclo, sono orgoglioso della scelta che il presidente ha fatto, orgoglioso della scelta del direttore generale e del direttore sportivo Amodio che ha sostenuto la mia candidatura. È una grande responsabilità che accolgo con forza."

Il nuovo allenatore ha subito chiarito la sua visione per la squadra: "Dobbiamo guardare avanti. Se confermeremo alcuni dei giocatori attuali, non dobbiamo mettere pressione sugli errori. L'errore deve essere premiato come un momento di costruzione. La mia bravura sarà quella di ridare animo ai giocatori forti che abbiamo."

Parlando delle aspettative, Longo ha dichiarato: "Vengo in una piazza esigente, ma anche culturalmente ricca. Il nostro compito sarà di costruire una squadra identitaria, che rispecchi i valori di Crotone. Vogliamo una squadra che giochi e che faccia divertire."

Il presidente ha concluso la conferenza sottolineando l'importanza del progetto: "Non dobbiamo fissarci sull'idea di vincere il campionato a tutti i costi. Mister Longo è qui per costruire un gruppo forte, un mix di giovani e giocatori esperti. Vogliamo una squadra che faccia divertire i nostri tifosi e che riporti l'entusiasmo allo stadio."

La conferenza si è conclusa con un caloroso applauso e con la promessa di una stagione ricca di emozioni e di impegno da parte di tutta la squadra e dello staff tecnico.

Di seguito il video integrale della presentazione del mister Longo