Il Don Milani Sala di Catanzaro tra le scuole apripista del progetto “TRAVEL GAME SPAGNA 2024”.

CATANZARO - Al via la nuova edizione del progetto culturale Travel Game on board, che ha visto protagonisti, tra gli altri, 39 studenti della Scuola Secondaria di I grado del Don Milani Sala di Catanzaro. Un progetto didattico all’insegna della cultura e dello spirito di squadra, organizzato in esclusiva nazionale da Planet Multimedia e Grimaldi Lines Tour Operator.

È la prima volta che una scuola sec. di I grado prende parte a questo progetto che ha consentito agli studenti non solo di visitare Barcellona ma di vivere una spettacolare esperienza a bordo di una delle navi Grimaldi Lines con partenza da Civitavecchia. Gli stidenti, accolti da uno staff qualificato che li ha intrattenuti ogni giorno con attività varie, sono stati messi alla prova con sfide interattive e multimediali su cultura generale e sulle bellezze della Spagna.

Un progetto culturale, dunque, unico nel suo genere durante il quale condividere emozioni e sensazioni in modo innovativo, grazie all’utilizzo della tecnologia ARS Power, di proprietà esclusiva di Planet Multimedia, leader per gli eventi legati alla didattica interattiva.

Travel Game è sinonimo di cultura e socializzazione: coinvolge più istituti scolastici contemporaneamente ma nello stesso tempo fortifica il senso di appartenenza del singolo studente al proprio istituto e alla realtà scolastica largamente intesa.