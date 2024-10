Il falso storico del sarcofago di Cassiodoro nella Chiesa di San Martino di Caminia: mito o realtà? (Video)

La Chiesa di San Martino di Caminia, situata in un contesto suggestivo tra i ruderi romani e bizantini, è da tempo al centro di un dibattito riguardo la vera origine di uno dei suoi più celebri reperti: il sarcofago attribuito a Cassiodoro. Questo antico scrittore e statista romano ha lasciato un'impronta indelebile nella storia calabrese, ma la veridicità del sarcofago che si trova nella chiesa è ampiamente discussa.

Il video pubblicato su YouTube da Rinaldo Dario Paonessa (consultabile qui) espone le incongruenze presenti nel reperto, rivelando dettagli che mettono in dubbio la sua autenticità. In particolare, il video mostra come il sarcofago presenti caratteristiche non coerenti con i manufatti di epoca romana, con evidenti segni di ferro arrugginito e cemento di dubbia qualità.

Paonessa sottolinea che "il ferro che regge il sarcofago non è affatto compatibile con la tecnologia dell'epoca romana", indicando che la costruzione potrebbe essere recente, risalente a circa un centinaio di anni fa. Questo smentirebbe categoricamente la tradizione locale che vuole il sarcofago come l'ultimo luogo di riposo di Cassiodoro, una figura di spicco nel mondo intellettuale del VI secolo.

All'interno del video, Paonessa fa anche un'accurata comparazione con altri elementi architettonici della chiesa, i quali, a differenza del sarcofago, sembrano autenticamente appartenere all'epoca roman e bizantina. Le tegole e le pietre riutilizzate nelle costruzioni circostanti la chiesa dimostrano come gli antichi costruttori avessero riciclato materiali provenienti da edifici precedenti, probabilmente distrutti nel corso del tempo.

Allora, perché insistere sulla falsità del sarcofago? La risposta potrebbe essere legata al desiderio di mantenere viva la leggenda di Cassiodoro e il richiamo turistico che essa rappresenta per la zona. Un reperto autentico di tale importanza, come sottolineato nel video, sarebbe probabilmente conservato in un museo, al riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici che rischiano di comprometterne la conservazione.

La Chiesa di San Martino, nonostante il mistero del sarcofago, rimane un esempio affascinante di architettura antica, dove la storia romana e bizantina si intrecciano con leggende e racconti locali. Per chi desidera approfondire la storia del luogo e scoprire le teorie di Paonessa, il video completo offre uno sguardo intrigante su uno dei misteri archeologici più discussi della Calabria.

Carmelo Panella