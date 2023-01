Il Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa riparte mettendo in cantiere diverse attività

CATANZARO 14 GEN. – Con un partecipata assemblea dei soci, sono ripartite le attività del Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa, presieduto da Pippo Capellupo, dopo le festività di fine ed inizio anno solare. Alla presenza del direttivo e di diversi soci, dopo gli auguri di rito formulati dal presidente, si è provveduto a calendarizzare le attività di servizio da qui al termine dell’anno sociale, fissato per statuto a fine giugno.

Dopo un dibattito cui hanno preso parte il vice presidente, cav. Pino Ruga, l’officer distrettuale, Domenico Magro, il segretario Pier Vincenzo Gigliotti, sono state individuati e fissati i service da svolgere nel rispetto dei temi fissati dal Governatore del Distretto Lions 108Ya, Franco Scarpino. Si è, dunque, deciso di partire immediatamente dalle scuole, sensibilizzando i ragazzi sull’importanza del volontariato, iniziando a spiegare loro la necessità, nella società civile, di aiutare il prossimo attraverso le più svariate attività, tali attività verranno seguite dal segretario del sodalizio Gigliotti.

A seguire verrà svolto un’attività di servizio e studio per far conoscere le malattie rare a cura del dott. Domenico Magro, mentre il presidente Capellupo è in contatto con club Lions ungheresi per stringere amicizia, e il Club Rupe Ventosa con alcuni suoi componenti si recherà nel prossimo mese di giugno, in quel Paese per stringere rapporti di collaborazione.

Il presidente Capellupo, a fine assemblea, si è detto “molto soddisfatto della nostra ripartenza, in piena comunione d’intenti tra tutti i soci e gli organi del club Rupe Ventosa”, dando appuntamento a fine gennaio per i dettagli operativi dei tanti progetti in itinere.