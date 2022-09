Il successo globale delle Serie TV e le analogie con le slot machine online

ROMA, 29 DICEMBRE - Le Serie Tv hanno cambiato radicalmente usi e costumi di quasi un miliardo di utenti, i quali hanno progressivamente abbondonato i media tradizionali per trascorrere una buona fetta del proprio tempo libero collegati su Netflix, Hbo e Amazon Prime.

Una delle chiavi del successo di queste piattaforme streaming risiede nell’offrire ai consumatori contenuti di altimissima qualità, che vengono prodotti e sviluppati dai registi in modo da mantenere incollati gli utenti allo schermo, capitolo dopo capitolo.

House of Cards, Orange is the new black, La Casa de Papel, Breaking Bad e Narcos, sono solo alcune delle serie tv più amate dagli utenti, perle incastonate in un catalogo sconfinato di offerte audiovisive di ottime qualità e in grando di mantenere sempre alto il grado di engagement degli utenti.

L’effetto di ogni nuovo capitolo di una serie tv è molto simile a quello generato dalla gamification e dal conseguente rilascio di dopamina. In maniera analoga a quanto avviene nelle slot machine online più popolari sulla Rete, l’utente instaura con le serie tv un rapporto empatico che lo mantiene incollato ad ogni fotogramma e sequenza chiave della sceneggiatura. Il processo è molto simile a quello di una slot online ove il gioco si snoda nel superamento di livelli. Tale relazione è sfruttata con successo anche da molti produttori di slot machine online, i quali stanno producendo e sviluppando titoli legati alle serie tv più popolari del momento, caratterizzati anch’essi da un’altissima qualità di gioco e da un alto grado di engagement con gli utenti.

Un altro dei parallelismi tra la produzione delle serie tv e di slot machine online di successo è legato ai Big Data. Netflix, HBO e Amazone Prime hanno creare contenuti di alta qualità in grado di coinvolgere il pubblico grazie agli abbonati. Attraverso gli abbonamenti, le rispettive aziende hanno ottenuto dai propri utenti una grande quantità di dati, informazioni che hanno permesso alle piattaforme di lavorare per una maggiore personalizzazione dei contenuti e, naturalmente, un maggiore grado di fidelizzazione. In questo modo, riescono a mantenere gli abbonati e, allo stesso tempo, ad ottenerne di nuovi.

Tale approccio viene adottato anche dalle piattaforme che ospitano slot machine online e altre tipologie di giochi. L’analisi dei dati raccolti durante le sessioni di gioco consento ai rispettivi siti internet di ottimizzare l’offerta, escludendo i titoli con minor successo e offrendo maggior spazio e visibilità alle slot più popolari. Tali dati vengono anche utilizzati dagli sviluppatori per creare titoli ad hoc per gli utenti, giochi costruiti per incrementare il tempo di permanenza sul sito e per offrire la massima qualità a livello di game play agli utenti.

Infine, ritornando all’analisi dei fattori che hanno determinato il successo delle Serie Tv, dobbiamo parlare anche della loro politica dei prezzi, che è diversa in ogni mercato, poiché le aziende tengono conto delle caratteristiche finanziarie di ogni paese. Quello che è lo stesso in tutto il mondo sono i modelli di abbonamento, che in Italia costano mediamente tra gli 8 e i 15 euro al mese, cioè un prezzo abbastanza accessibile alla massa. È interessante notare che la differenza di prezzo non risiede nel catalogo, che tutti gli abbonati possono vedere per intero, ma nella qualità dell'immagine e nell'accesso al proprio account da diversi dispositivi contemporaneamente.

Il successo globale delle Serie Tv non è casuale ma è il frutto di un lavoro certosino svolto dalle piattaforme e di una ricerca costante dei fattori che influenzano il comportamento degli utenti. Psicologia, big data, offerta commerciale e machine learning sono i quattro elementi che combinati alla perfezione rendono un prodotto vincente.