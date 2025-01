In Ordine Sparso #2

Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma

Entrata libera

Curatore Cristina Madini

Credit image: Costellazioni Mentali by Rosalorenza

Dal 3 Febbraio 2025, Rossocinabro presenterà la seconda edizione della mostra “In Ordine Sparso”, una collettiva con opere di artisti provenienti da tutto il mondo che espongono una selezione di opere legate alla loro personale poetica.

Circa trenta lavori, tra pittura, fotografia, manipolazione digitale e scultura, sono stati esposti nel suggestivo spazio della galleria. La mostra, caratterizzata dall’assenza di soluzioni definite, ha voluto restituire un senso di libertà espressiva, celebrando la diversità di ogni artista e superando le alterità e le opposizioni di pensiero, cultura, fede e qualsiasi altra forma di espressione.

L’arte, in questa esposizione, dialoga in modo aperto e non convenzionale, fondendo idee, confondendo e comprendendo armonie e contraddizioni. Le opere, liberate dal loro contesto sociale o biografico e collocate in un insieme con una propria struttura indipendente, invitano alla riflessione sul dubbio e sulla possibilità, aprendosi sia alla realtà ignota che all’identità inafferrabile, un’esperienza che coinvolge tutti.