Incidente Stradale: muore Michele Viola capo gabinetto, 52 anni, travolto da un'auto mentre era in bici.

Tragico incidente sulla statale Taranto-Martina: muore il capo gabinetto della Questura di Taranto

TARANTO - Nel pomeriggio di ieri, Michele Viola, 52 anni, capo gabinetto della Questura di Taranto, ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla statale 172, che collega Taranto a Martina Franca. Viola, originario della Calabria, era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da una Ford per cause ancora da accertare.

L'impatto è stato fatale e i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Michele Viola era entrato in servizio presso la Questura di Taranto il 6 aprile scorso, proveniente dal commissariato di Palmi. La comunità è ora in lutto per la perdita di un funzionario rispettato e stimato, che lascia un vuoto incolmabile tra colleghi e cittadini.

Le circostanze esatte dell'incidente rimangono ancora da chiarire, ma la tragedia ha già suscitato grande commozione e dolore. I carabinieri proseguono con le indagini per determinare le responsabilità e le dinamiche che hanno portato al tragico evento. (Ansa) (Immagine archivio)