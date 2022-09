Incidenti Stradali. Botricello, SS106 scontro tra 2 auto bilancio 2 feriti. Intervento dei Vvf

BOTRICELLO, (CZ) 9 MAG - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta alle ore 22.40 circa sulla SS106 nel comune di Botricello per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Alfa 147 ed una Toyota Yaris.

I rispettivi conducenti, un giovane ed una donna, affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.



Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Disagi per la viabilità.