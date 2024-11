IPTV e "PEZZOTTO", Operazione "Taken Down": il blitz più vasto di sempre contro la pirateria audiovisiva

Emergono nuovi dettagli sull'operazione "Taken Down", definita la più grande azione mai realizzata contro la pirateria audiovisiva in Italia ed Europa.

Coordinata dalla Procura di Catania, sotto la direzione del procuratore Francesco Curcio, l'operazione ha portato al sequestro di oltre 2.500 canali IPTV illegali e server utilizzati per la distribuzione non autorizzata di contenuti protetti da copyright.

Un giro d'affari miliardario

Secondo le autorità, il sistema smantellato generava un giro d'affari illecito stimato in 250 milioni di euro al mese, raggiungendo i 3 miliardi di euro all’anno.

Il danno complessivo per le aziende del settore audiovisivo supera i 10 miliardi di euro.

Le IPTV pirata fornivano l'accesso illegale a palinsesti live e contenuti on-demand di piattaforme come Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney+, servendo oltre 22 milioni di utenti in Italia e all’estero.

La rete criminale internazionale

L’indagine ha rivelato una rete criminale complessa, con ramificazioni in Romania, Hong Kong, Inghilterra e Olanda.

In queste località sono stati individuati nove server principali e tre amministratori di livello superiore, oltre a 80 pannelli di controllo delle IPTV illegali.

Le autorità hanno sequestrato criptovalute per un valore di 1,65 milioni di euro e contanti per oltre 40mila euro.

I criminali utilizzavano tecniche sofisticate per eludere i controlli, incluse app di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi per intestare utenze telefoniche e carte di credito.

Il commento di Sky Italia

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha espresso soddisfazione per l'operazione:

"Voglio ringraziare la Procura e la Polizia Postale di Catania, Europol e l’Audiovisual Anti-Piracy Alliance per questa straordinaria operazione.

I risultati raggiunti sono frutto di un grande lavoro sinergico che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale su scala internazionale."

Duilio ha inoltre sottolineato l'importanza di strumenti come Piracy Shield, che oscura in tempo reale i siti pirata, nel contrastare un fenomeno che danneggia l’industria audiovisiva e mette a rischio migliaia di posti di lavoro.

La lotta alla pirateria audiovisiva

L’Operazione "Taken Down" rappresenta un passo decisivo nella lotta alla pirateria digitale, un crimine che non solo priva l'industria di introiti significativi, ma finanzia reti criminali transnazionali.

Le autorità invitano gli utenti a evitare l'uso di piattaforme illegali, sottolineando i rischi legali e di sicurezza informatica connessi a queste pratiche.

Continua il monitoraggio delle autorità per prevenire il ritorno di simili infrastrutture illegali, mentre si rafforzano le collaborazioni internazionali contro la pirateria.