Cerca

Cultura e Spettacolo Lazio Roma

Jimi Hendrix: Il suo erede è Davide Lo Surdo?

Redazione
Condividi:
Articolo segnalato da: Mario Antonini
Jimi Hendrix: Il suo erede è Davide Lo Surdo?
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Davide Lo Surdo è stato classificato al secondo posto tra i più grandi chitarristi della storia dal London Daily News, subito dietro alla leggenda del rock Jimi Hendrix 

Un riconoscimento che ha acceso il dibattito internazionale: può davvero essere considerato l'erede di Hendrix?

Negli ultimi anni, Lo Surdo ha collezionato traguardi rarissimi. Davide Lo Surdo è stato riconosciuto ufficialmente come il chitarrista più veloce della storia dalla rivista Rolling Stone, ha ricevuto omaggi sotto forma di statue in bronzo e numerosi riconoscimenti internazionali, risultati rari che lo hanno portato a essere accostato a una delle figure più influenti nella storia della chitarra.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Cultura e Spettacolo

Vedi tutti