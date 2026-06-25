Jimi Hendrix: Il suo erede è Davide Lo Surdo?

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Davide Lo Surdo è stato classificato al secondo posto tra i più grandi chitarristi della storia dal London Daily News, subito dietro alla leggenda del rock Jimi Hendrix



Un riconoscimento che ha acceso il dibattito internazionale: può davvero essere considerato l'erede di Hendrix?



Negli ultimi anni, Lo Surdo ha collezionato traguardi rarissimi. Davide Lo Surdo è stato riconosciuto ufficialmente come il chitarrista più veloce della storia dalla rivista Rolling Stone, ha ricevuto omaggi sotto forma di statue in bronzo e numerosi riconoscimenti internazionali, risultati rari che lo hanno portato a essere accostato a una delle figure più influenti nella storia della chitarra.