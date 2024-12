La Basilica di Roccelletta: Misteri Templari in Calabria, parola al Prof. Giuseppe Pisano (Video)

Basilica di Santa Maria della Roccelletta: Un Sito con un Passato Templare?

Parla il Professor Giuseppe Pisano

Borgia (CZ) - Tra i tesori nascosti della Calabria spicca la Basilica di Santa Maria della Roccelletta, situata nel Parco Archeologico di Scolacium. Questa imponente struttura, avvolta da secoli di misteri, potrebbe celare un legame con i Cavalieri Templari. Abbiamo raccolto l’opinione del professor Giuseppe Pisano, studioso della storia del luogo, per fare luce su questa affascinante ipotesi.

Origini Paleocristiane e Riedificazioni Medievali

"La Basilica è sicuramente più antica di quanto molti credano", spiega Pisano. "Una relazione del 1924 descrive il sito come una chiesa paleocristiana del V secolo. Successivamente, fu ristrutturata e ampliata durante il X secolo, periodo in cui la zona era soggetta a incursioni saracene. La struttura venne fortificata, assumendo le caratteristiche di una chiesa-fortezza."

Queste trasformazioni non furono casuali. Secondo gli studi, la Basilica era in grado di ospitare fino a 1.000 persone, un dato che evidenzia il suo ruolo strategico. "Il territorio circostante, pur essendo apparentemente spopolato, nascondeva un porto, chiamato Paleopoli, che fungeva da luogo di attracco per i viandanti diretti in Terra Santa", aggiunge Pisano.

I Templari e La Rochelle: Una Connessione Sorprendente

Uno degli aspetti più intriganti riguarda il nome della Basilica. "Santa Maria della Roccelletta richiama la città francese di La Rochelle, porto principale dei Cavalieri Templari. La similitudine non si limita alla denominazione: le due chiese condividono dimensioni e struttura. Inoltre, i documenti parlano di una croce marmorea simile a quella della Commenda templare di La Rochelle, un dettaglio che potrebbe non essere una coincidenza."

La croce, che secondo una leggenda era caduta tra i rovi, è stata identificata sulla parete della Basilica, orientata verso la Terra Santa. "Questo elemento rafforza l’idea che la Roccelletta potesse essere un punto di riferimento per i pellegrini e i cavalieri durante le Crociate", sottolinea Pisano.

Un Legame Tra Calabria, Francia e Gerusalemme

Un’ulteriore prova del legame tra la Basilica, La Rochelle e Gerusalemme emerge dall’analisi delle mappe. "Tracciando una linea retta tra La Rochelle e Gerusalemme, questa passa proprio per il territorio della Roccelletta", rivela Pisano. Inoltre, i documenti vaticani confermano la significativa partecipazione della Calabria alla Prima Crociata, contraddicendo l’idea che la regione fosse periferica rispetto a questi eventi storici.

Una Storia da Riscrivere

"Non possiamo affermare con certezza che i Templari abbiano utilizzato la Basilica, ma le evidenze meritano ulteriori approfondimenti", conclude Pisano. "La Calabria ha un patrimonio storico ricco e ancora in gran parte inesplorato. Studiare questi luoghi non solo valorizza la nostra storia, ma può anche attirare turismo e interesse internazionale."

La Basilica di Santa Maria della Roccelletta, con le sue connessioni ai Templari e alle Crociate, rappresenta non solo un monumento storico, ma anche un simbolo di quanto la Calabria abbia contribuito alla storia del Mediterraneo e dell’Europa.

Parco Archeologico di Scolacium: Un Tesoro da Visitare

Se volete scoprire di più su questa straordinaria Basilica e sulla storia che la circonda, il Parco Archeologico di Scolacium vi aspetta per svelarvi i suoi segreti. Un viaggio nel tempo che unisce mito, fede e storia.

Carmelo Panella