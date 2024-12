La clamorosa svista dell’assessore Gallo, Celia: “Alla fiera dell’Artigianato ignorati molti stand calabresi”

“L’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha ben pubblicizzato la Calabria alla 28esima edizione di Artigiano in Fiera, il più grande evento internazionale dedicato all’artigianato e alle piccole imprese, sottolineando che con oltre 1.600 metri quadri di area espositiva e la partecipazione di 135 artigiani, lo stand della Regione si è confermato uno dei più visitati dell’intera manifestazione, attirando migliaia di visitatori con la sua straordinaria offerta culturale, enogastronomica e artistica.

Con un ma, che fa la differenza. Gallo ha visitato e accolto solo una parte degli stand calabresi, dimenticandosi di una grossa fetta di artigiani, posizionati all’interno di altri padiglioni. Distrazione non di poco conto, perché quei calabresi ‘esclusi’, che rappresentano ed espongono le loro tradizioni, avrebbero voluto salutare ed essere salutati da Gallo”.

Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Fabio Celia, in una nota stampa, non cela il suo disappunto per l’atteggiamento discriminante utilizzato nei confronti di una parte di calabresi dall’assessore regionale in visita alla Fiera dell’Artigianato, che si conclude oggi a Rho, al di là dei comunicati stampa e della campagne promozionali.

“Non ci sono calabresi di serie A e di serie B, artigiani di prima, seconda e terza classe, molti gli imprenditori radicati sul territorio rimasti sdegnati dal comportamento di Gallo, che con il suo arrivo in fiera avrebbe dovuto rappresentare l’intera Calabria e invece ha ‘snobbato’ aziende di Catanzaro, della città metropolitana di Reggio, di Lamezia, di Falerna, le quali avrebbero voluto presentargli i loro prodotti, raccontare la loro storia, il loro lavoro. L’assessore regionale avrebbe dovuto rappresentare la Calabria tutta, andando a trovare – conclude il consigliere – tutti i calabresi presenti in fiera con i propri stand, una disattenzione che è pesata ‘ai calabresi di terza classe’, quelli che, al pari degli altri colleghi, lavorano giorno e notte per offrire prodotti di qualità”.