La classifica del valore di mercato delle squadre di calcio di Serie B

ROMA - Nel mondo del calcio, il valore di mercato delle squadre è un indicatore cruciale delle loro capacità finanziarie e competitive. In questo articolo, analizziamo la classifica delle squadre in base al valore di mercato, fornendo una panoramica completa e ottimizzata per la SEO di Google.

Società in Vetta alla Classifica

Sassuolo: Dominio Finanziario

Il Sassuolo guida la classifica con un impressionante valore di mercato di 533,84 milioni di euro. Con una rosa di 40 giocatori e un valore medio di 3,15 milioni di euro per giocatore, il club si distingue nettamente dagli altri in termini di potenza finanziaria.

Squadre di Metà Classifica

Salernitana: Crescita Costante

Con un valore di mercato di 50,53 milioni di euro e una rosa di 28 giocatori, la Salernitana si posiziona a metà classifica. Il valore medio di 1,80 milioni di euro per giocatore riflette una strategia di crescita sostenibile.

Palermo e Cremonese: Strategie Diverse

Il Palermo e la Cremonese presentano valori di mercato simili, rispettivamente di 45,50 milioni di euro e 38,93 milioni di euro. Tuttavia, il Palermo ha una rosa più piccola (30 giocatori) rispetto alla Cremonese (35 giocatori), indicando diverse strategie di gestione delle risorse.

Squadre di Fondo Classifica

Reggiana e Carrarese: Gestione Oculata

Le squadre come la Reggiana (8,58 milioni di euro) e la Carrarese (7,70 milioni di euro) gestiscono con attenzione le loro risorse limitate. La Reggiana, con una rosa di 27 giocatori, e la Carrarese, con 28 giocatori, dimostrano come una gestione oculata possa mantenere la competitività anche con budget ridotti.





Tabella Completa del Valore di Mercato

Società Rosa ø-VdM VdM-Rosa Sassuolo 40 3,15 mln € 533,84 mln € Salernitana 28 1,80 mln € 50,53 mln € Palermo 30 1,52 mln € 45,50 mln € Cremonese 35 1,11 mln € 38,93 mln € Sampdoria 35 963 mila € 33,71 mln € Pisa 37 824 mila € 30,50 mln € Frosinone 29 938 mila € 27,20 mln € Spezia 31 798 mila € 24,73 mln € Brescia 24 794 mila € 19,05 mln € Cesena 33 568 mila € 18,75 mln € Modena 33 546 mila € 18,03 mln € Cosenza 30 503 mila € 15,10 mln € Catanzaro 24 610 mila € 14,65 mln € Bari 30 476 mila € 14,28 mln € Cittadella 28 438 mila € 12,28 mln € Südtirol 28 422 mila € 11,83 mln € Mantova 27 352 mila € 9,50 mln € Reggiana 27 318 mila € 8,58 mln € Carrarese 28 275 mila € 7,70 mln € Juve Stabia 33 216 mila € 7,13 mln €





La classifica del valore di mercato delle squadre di calcio offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche finanziarie che influenzano il calcio italiano. Dal dominio del Sassuolo alle strategie delle squadre più piccole come la Reggiana e la Carrarese, ogni club adotta un approccio unico per mantenere la propria competitività. Questa analisi evidenzia l'importanza della gestione finanziaria nel determinare il successo a lungo termine nel mondo del calcio. (Fonte Transfermarkt)