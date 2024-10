La Cometa C/2023 A3 visibile al tramonto

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas visibile al tramonto: uno spettacolo imperdibile

Il cielo ci regala un evento astronomico da non perdere: la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas sarà visibile a occhio nudo al tramonto il 12 ottobre 2023. Guardando verso Ovest, gli appassionati e i curiosi potranno osservare il passaggio della cometa quando raggiungerà la distanza minima dalla Terra, pari a 71 milioni di chilometri.

Secondo l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, l'incontro con la C/2023 A3 promette di essere davvero splendido. La cometa, che ha recentemente raggiunto il punto più vicino al Sole, si mostrerà con una buona luminosità per pochi minuti nelle ore serali.

Come osservare la cometa

Per chi desidera assistere allo spettacolo, Masi suggerisce di cercare un luogo con poca interferenza luminosa e una visuale libera verso l'orizzonte occidentale. Sebbene la cometa sia visibile da quasi ogni località, è importante evitare ostacoli visivi come edifici o alberi. La sua luminosità è stata più intensa il 12 ottobre, ma tenderà a diminuire nei giorni successivi a causa dell'allontanamento dal Sole e dell’aumento di distanza dalla Terra.

Lo spettacolo astronomico

Dopo il passaggio ravvicinato, la cometa salirà progressivamente nel cielo serale, ma la sua luminosità calerà gradualmente. Inoltre, il crescente chiarore lunare, che culminerà con la Luna piena il 17 ottobre, potrebbe rendere più difficile l'osservazione.

Per coloro che non potranno assistere dal vivo, il Virtual Telescope offrirà una diretta streaming a partire dalle 19:00, trasmettendo le immagini del passaggio della cometa dai telescopi robotici di Manciano (Grosseto), una località nota per il suo cielo limpido e privo di inquinamento luminoso.

Questa potrebbe essere l'occasione per ammirare una delle comete più spettacolari dell'anno. Non perdete l'appuntamento, poiché potrebbe essere l’ultima occasione per osservare la C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas prima che si allontani definitivamente dal nostro pianeta.