Le slot machine online più giocate di sempre.

Slot, che passione! Gli italiani (e non solo) amano tantissimo le macchine a rullo, quei simpatici giochi che richiedono poco sforzo di concentrazione, hanno delle regole di funzionamento molto semplici e consentono delle puntate variabili. Talmente variabili che possono arrivare anche a scommesse pari a zero, come per le slot machine gratis. Che si tratti della modalità demo di un gioco o dei free spin offerti come bonus da parte del casinò, girare i rulli gratuitamente è un passatempo molto popolare tra gli appassionati.

Anche se è in generale il settore dei casinò online a crescere grazie alla praticità che offre e alla sicurezza offerta nei casinò legali, le slot online hanno sempre un fascino particolare. Dalla loro parte c’è anche la varietà di titoli che è impensabile in altri giochi, come il poker o il blackjack. A pensarci bene, basta aprire un qualunque comparto di slot machine gratis per avere la possibilità di volare con la fantasia nel tempo e nello spazio.

Dall’Antico Egitto, con i suoi tesori ancora oggi in fase di scoperta, a un'ambientazione futuristica, passando per i grandi scenari della natura, le classiche slot frutta, le ispirazioni a miti e leggende e i temi sportivi, basta un giro di rullo per scatenare la fantasia.

Ma quali sono le slot che più di altre hanno fatto breccia nel cuore dei giocatori? Stilare una classifica non è affatto semplice, dato che si tratta di preferenze espresse da milioni di utenti in tutto il mondo. In base ai dati raccolti sulle slot machine gratis, il podio è occupato dai seguenti titoli, a cui vale la pena dare un’occhiata:

1. Starburst di NetEnt

Se non sei un grande esperto di slot, ti basterà sapere che NetEnt è uno dei più grandi provider a livello mondiale di slot machine gratis. La grafica mozzafiato e le funzioni speciali rendono ogni esperienza di gioco unica, proprio come su Starburst, ambientata in una galassia spettacolare in cui i classici simboli delle preziose si alternano a icone più originali. RTP elevato, volatilità media e funzioni bonus hanno decretato il successo planetario di questa video slot.

2. Immortal Romance di Microgaming

Immortal Romance è una slot machine gratis che unisce il tema romantico a quello horror, evitando che il primo diventi troppo zuccherino e il secondo faccia tremare il giocatore a ogni giro di rulli. Oltre alla grafica suggestiva, Immortal Romance si fa apprezzare per le tante modalità di vincita e per i giochi bonus, strutturati come in una matrioska.

3. Dead or Alive di NetEnt

Per intuire quanto lontano possano portarci le slot machine gratis, ecco un altro esempio di slot che può essere definita un capolavoro. Dead or alive è un gioco di NetEnt ambientato nel selvaggio West. La classica griglia 5x3 e la meccanica di gioco fluida offrono una vincita massima di quasi 14.000x la puntata del player, mentre i giri gratis e i simboli speciali aiutano il player nella sua scalata verso il jackpot o anche vincite minori.