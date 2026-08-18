Love Ghost – è uscito “Dark City” con la collaborazione di Notions

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“Dark City” è una collaborazione che mescola i generi musicali degli artisti indipendenti Love Ghost e Notions. Il brano è auto-prodotto e auto-mixato e segue un narratore tormentato dai suoi demoni mentre incontra strani personaggi in una città fatiscente e infestata dal crimine. Sarebbe perfetto per le playlist Tirade e Shonen. Link video: https://www.youtube.com/watch?v=TayhbBDbWNM Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/433j2sBJKxVJ3Sefpb1LLr Le canzoni dei Love Ghost hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso di petto traumi e problemi di salute mentale. Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), si sono esibiti dal vivo in 4 continenti. Si sono esibiti al Warp Tour di Los Angeles con Wiplash nel 2025. In Messico, hanno collaborato con artisti come Wiplash, Adan Cruz, Ritorukai, Blnko e altri. A livello globale hanno collaborato con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty e un intero album con SKOLD. Hanno ottenuto il plauso di riviste prestigiose come Rolling Stone (oltre 10 volte), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Alternative Press e molte altre.

Hanno recentemente concluso la tappa europea del loro tour da head-liner per supportare l’album “Anarchy and Ashes”, esibendosi in Austria, Polonia, Svizzera, Germania e Regno Unito. Website: https://www.loveghost.com Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313 Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official YouTube: https://youtube.com/@LoveGhost Twitter: https://twitter.com/@LoveGhost_ Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/345544 Tik Tok: https://www.tiktok.com/@loveghost_official