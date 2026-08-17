Il Rosone della rinascita - statigeneralidonne
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Articolo segnalato da: isa maggi
Tempo di lettura: ~3 min
[email protected] mobile 3662554736L'Aquila, 22 agosto 2026 – Alle ore 17.30, in Piazza Teatro, prenderà ufficialmente il via "Il Rosone della Rinascita", il progetto di arte relazionale promosso dagli Stati Generali delle Donne e ideato dalla maestra Anna Seccia, nell'ambito del programma "L'Aquila Capitale della Cultura Italiana 2026". L'iniziativa, che ha ottenuto l'Alto Patronato del Parlamento Europeo oltre all’Alto patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune dell'Aquila e della CCIAA Gran Sasso, si propone come l'atto artistico simbolo di questa nuova stagione per la città: non una semplice celebrazione, ma un'esperienza collettiva capace di trasformare il trauma in bellezza condivisa. Un dittico monumentale per raccontare la rinascita Al centro del progetto vi è un dittico topografico monumentale: due grandi tele, ciascuna di 160x250 cm, che accostate ricomporranno la pianta della città dell'Aquila, sormontata dalla geometria sacra del Rosone di Collemaggio. Attraverso il proprio metodo ontologico, Anna Seccia trasfigura il segno della ferita – la mappa della città colpita – nel simbolo della rinascita, in un percorso che intreccia memoria e futuro. L'opera non nascerà in uno studio, ma in piazza, tra la gente: cittadini/e, giovani, donne e autorità saranno chiamati a lasciare il proprio segno sulla tela, in un gesto che gli organizzatori definiscono un vero e proprio nuovo patto sociale tra cittadinanza, Comune e Regione. Nessuno spettatore, dunque, ma coautori di un'opera collettiva. L'Happening di ottobre 2026 non è un evento isolato: raccoglie idealmente il testimone delle tele realizzate nel 2009 nel campo Lenti-Colella, costruendo un ponte simbolico tra la memoria del dolore e la vibrazione della rinascita. Una "Stanza Sonora Immaginaria" Per l'occasione, Piazza Teatro si trasformerà in una Stanza Sonora Immaginaria: un ambiente immersivo in cui la diffusione musicale a 432Hz – frequenza associata all'armonia biologica – accompagnerà cittadini, studenti e autorità in un momento di meditazione collettiva e rito civile condiviso. In collegamento zoom con altre Città. Le tappe del progetto • 22 agosto 2026, ore 17.30 – Piazza Teatro, L'Aquila: evento di lancio e presentazione ufficiale alle autorità, alla stampa e ai principali stakeholder del settore turistico-culturale, costruita sulla dicotomia narrativa tra la pietra antica, simbolo della storia, e la luce, simbolo della rinascita. • Ottobre 2026: realizzazione dell'Happening di arte relazionale e collettiva, con la creazione partecipata del dittico monumentale. • Novembre 2026: assemblea nazionale degli Stati Generali delle Donne, dal titolo "Le Radici della Rinascita: il soffio delle donne sul futuro dei territori", con la restituzione e la donazione ufficiale dell'opera, al termine del lavoro di armonizzazione dell'artista. Un dono alla città e al territorio Al termine del percorso, le due tele gemelle saranno donate rispettivamente alla sede del Comune dell'Aquila e a quella della Regione Abruzzo. Pur fisicamente separate, le due opere resteranno legate da un filo invisibile, a testimoniare che la cultura è il vero collante di un territorio che ha saputo rialzarsi. "Il Rosone della Rinascita" è un manifesto visivo donato alla storia: l'invito a guardare all'Aquila come a un faro di rigenerazione attraverso l'arte. Per informazioni e accrediti stampa: Stati Generali delle Donne
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