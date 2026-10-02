"Jannacci… e dintorni" per festeggiare i 15 anni di Fondazione TOG

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Milano, luglio 2026 – Lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 21, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) andrà in scena Jannacci… e dintorni. Una storia raccontata e cantata, spettacolo con Max Paiella e Simone Colombari (con la regia di Lorenzo Gioielli) dedicato a Enzo Jannacci: una serata speciale con cui la Fondazione TOG celebra 15 anni di impegno accanto a bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse. I biglietti, da 20 a 80 euro esclusi i diritti di prevendita, sono disponibili su aragorn.vivaticket.it. La serata contribuisce a sostenere Fondazione TOG, che ogni anno offre percorsi riabilitativi personalizzati a oltre 120 giovani pazienti.

Jannacci… e dintorni è uno spettacolo che alterna racconto e musica, parole e canzoni, risate e commozione, in un omaggio intenso, ironico e affettuoso al cantautore milanese e al mondo che gli è cresciuto intorno. Dal primo successo da solista El purtava i scarp del tennis fino a Vengo anch’io? No, tu no, lo spettacolo ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Jannacci: dagli esordi con Adriano Celentano ai sodalizi con Giorgio Gaber e Dario Fo.

Un viaggio musicale e umano che attraversa il suo amore per il rock e il jazz, ma soprattutto per le persone e le loro storie. In scena le voci e i volti si moltiplicano e restituiscono un immaginario vivido e riconoscibile: il bar, il Milan che pareggia zero a zero, Vincenzina davanti alla fabbrica, il figlio senza motorino, Veronica e il suo amore “a cifra modica”. Un mondo popolato da personaggi marginali e sognatori urbani, che il cantautore milanese ha saputo raccontare con ironia poetica e profonda verità.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Fondata nel 2011 a Milano, oggi la Fondazione TOG lavora nel Centro aperto nel 2023 in via Livigno 1, che ha sostituito la precedente struttura in via Famagosta ampliandone la capacità e i servizi. In questo grande polo integrato e all’avanguardia tecnologica le famiglie possono contare gratuitamente su una presa in carico globale, che comprende cura e riabilitazione altamente specializzate, ma anche l’accompagnamento educativo nel percorso scolastico e, per i più grandi, la preparazione alla vita professionale e indipendente.

“In questi 15 anni abbiamo accompagnato tante famiglie cercando di trasformare bisogni complessi in possibilità concrete, partendo sempre dal potenziale di ogni bambino - dichiara Antonia Madella Noja, segretaria generale di Fondazione TOG - Questo sguardo guida tutto il nostro lavoro, in un luogo dove la bellezza è parte integrante della cura. La serata è un modo per condividerlo con la città e continuare, insieme, ad aprire nuove possibilità per tanti bambini e ragazzi”.

L’evento ha il patrocinio di Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano e Fondazione Cariplo ed è realizzato con il prezioso sostegno di Fondazione BPM, Digital 360, Three Hills e Acqua Valmora e il contributo di Cimbali Group e Henkel Italia. Media partner è ViviMilano/Corriere della Sera. Si ringraziano inoltre Viola Produzioni e Jando Music.

Per info e prenotazioni visita il sito aragorn.vivaticket.it o scrivi a [email protected]

Biglietti da 11 a 80 euro (esclusi diritti di prevendita).