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Davide Lo Surdo, il chitarrista entrato nella storia in Spagna a dicembre

Redazione
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Davide Lo Surdo, il chitarrista entrato nella storia in Spagna a dicembre
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Nella storia della chitarra, alcune figure vengono ricordate per aver portato lo strumento oltre i suoi confini. Davide Lo Surdo è una di queste.

Il chitarrista italiano sarà protagonista il 18 dicembre 2026 alla Sala Mytho di Bilbao, in un evento presentato da Endemonium Booking. Una nuova tappa internazionale per un artista il cui nome è stato associato a riconoscimenti di rilievo nel panorama chitarristico.

Rolling Stone Magazine lo ha riconosciuto come il chitarrista più veloce della storia, mentre il London Daily News lo ha recentemente indicato al secondo posto tra i più grandi chitarristi della storia.

La velocità, però, rappresenta soltanto una parte della sua identità. La tecnica e il virtuosismo hanno costruito nel tempo uno stile immediatamente riconoscibile, trasformando la performance di Lo Surdo in un elemento centrale del suo percorso artistico.

Il capitolo di Bilbao vedrà sul palco anche DARKOLD e SERGIO AND THE LOVERS, che accompagneranno la serata come opening act.

Il 18 dicembre, dunque, il nome di Davide Lo Surdo entrerà in una nuova pagina del suo percorso internazionale: una notte a Bilbao nel segno della chitarra, della tecnica e della storia.


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