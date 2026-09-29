Una nuova stagione stile Broadway al Niccolini di Firenze con il patron Hershey Felder

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Broadway sbarca a Firenze, sul palco del più antico teatro della città, lo storico Niccolini di via Ricasoli, già Teatro del Cocomoro. La direzione artistica del pianista e performer canadese Hersey Felder, star sui palcoecsnici mondiali, che ne ha preso in affitto la gestione dall'editore Paglia, apre a un programma di respiro internazionale, che guarda a un pubblico ampio capace di mettere d'accordo platea fiorentina e turisti. Qui faranno tappa big dela grande schermo, stelle di Broadway ma anche Maestri del teatro italiano, in un mix di musica e prosa, dove sono inseriti anche i concerti della stagione classica degli Amici della Musica. Lo stesso Felder sarà in scena in più occasioni. Il 3 ottobre dunque Amana Melomè accenderà i riflettori sul concerto jazz e soul “Recalibrated” mentre il 6 ottobre ecco il Direttore Felder con “The piano & me”. Rivedremo il Patron del Niccolini anche il19 dicembre, con il concerto “Holiday Singalong”, e di nuovo il 5 gennaio nelle vesti di Johannes Brahms, nella prima mondiale della sua nuova creazione: "Love notes - A Musical Romance" dove, con l'inseparabile pianoforte, racconterà il rapporto tra il compositore e Clara Schumann e Robert Schumann. In arrivo poi un vero divo del grande schermo: Jim Belushi, in scena con la sua blues band (nel segno del celebre fratello John) il 12 ottobre in uno show dedicato a Chigago! Il cartellone proseguirà poi fino a maggio inoltrato tra protagonisti del musical, direttamente da Broadway, ai quali sarà dedicato anche un vero e proprio festival tre il 15 e il 28 aprile, con nomi quali Santino Fontana, Christine Ebersole, Norm Lewis e Max von Essen, big come il vincitore del Tony Award e star della lirica Paulo Szot (24 novembre) e Maestri del Teatro Italiano, a cominciare da Lucia Poli, protagonista insieme a Giorgio Lupano, de “L'importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde (2–5 dicembre), quindi Peppe Barra in “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti” (8–9 gennaio), e Francesca Nunzi, con Marco Predieri, ne “La Governante di Cavour” (24-25 aprile). Ancora troveremo la fiorentinissima Compagnia delle Seggiole con “Sotto una gran piova d'acqua” (4 novembre) e “L'acqua cheta” di Novelli (31 dicembre, 3 e 6 gennaio). In programma anche la stravagante Micoband, virtuosi della classica, con spirito eroicamente comico, in “Dueal (the best of)” (1 novembre), il grande illusionismo di Mattia Boschi (23 gennaio) e la danza con Opus Ballet in “Le quattro stagioni” (29 gennaio) e “Callas Callas Callas” (19 marzo). Ampio spazio alla stand up comedy, oltre a Rapone sono attesi Daniele Tinti con “Pesche dure” (10-11 dicembre), Francesco Fanucchi in “Tutto sbagliato” (5 marzo) e Gabriele Piazz in “Eterofobo” (12 marzo). Il programma completo è disponibile sul sito www.firenzeonstage.com





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