Cerca

Cultura e Spettacolo Calabria Catanzaro

Lamezia: avviata la nuova iniziativa culturale con il “Circolo dei lettori di Caudex”

Redazione
Condividi:
Lamezia: avviata la nuova iniziativa culturale con il “Circolo dei lettori di Caudex”
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Lamezia Terme, 28 settembre 2026 – Sabato, nella cornice di Palazzo Nicotera, ha preso ufficialmente il via a Lamezia Terme il Circolo dei lettori di Caudex. Un’iniziativa nata dall’idea della direttrice artistica di Caudex Festival, Sabrina Pugliese, per creare uno spazio di confronto e condivisione dedicato agli amanti dei libri, per chi legge già per diletto e per chi lettore vuol diventarlo accogliendo nuove sfide. Il primo incontro conoscitivo, introdotto dall’entusiasmo di Sabrina Pugliese e dell’Assessore alla cultura Annalisa Spinelli, ha visto una numerosa partecipazione di donne e uomini animati dalla volontà e dalla curiosità di avventurarsi in una nuova e dinamica esperienza letteraria; dinamica perche le riunioni saranno itineranti, non ci sarà un posto fisso ma, grazie anche al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, che metterà a disposizione i luoghi più importanti e fruibili della città, ogni appuntamento toccherà una location differente. Il progetto propone un formato molto originale, pensato per coinvolgere i partecipanti ben oltre la classica discussione su un libro.

E straordinaria è stata la risposta e la curiosità dei partecipanti che hanno riempito la sala di un’energia contagiosa creando un clima caloroso, informale e privo di qualsiasi rigidità in cui ognuno, dal forte lettore a chi si riavvicina ai libri dopo tempo, ha avuto e avrà la possibilità di trovare spazio e ascolto.

Nasce dunque un nuovo modo di immaginare la lettura, non solo come momento di riflessione in solitaria, ma anche e soprattutto come opportunità di confronto e crescita, insieme a nuovi compagni di viaggio. Del resto, come ricordano i versi di Emily Dickinson con cui Sabrina Pugliese ha accolto i partecipanti:

“Non esiste un vascello veloce
come un libro, per portarci in terre lontane,
né corsieri come una pagina,
di poesia che si impenna
– questa traversata può farla anche il povero
senza oppressione di pedaggio –
tanto è frugale il carro dell’anima”.

Per maggiori informazioni si possono consultare le pagine social di Caudex, così da poter restare aggiornati sulle diverse iniziative e sulla rubrica, nata ad hoc, dove troverete interessanti consigli di lettura.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
circolo-dei-lettori lamezia-terme caudex-festival sabrina-pugliese incontri-letterari

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cultura e Spettacolo

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 10.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza