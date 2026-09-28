Lamezia: avviata la nuova iniziativa culturale con il “Circolo dei lettori di Caudex”

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Lamezia Terme, 28 settembre 2026 – Sabato, nella cornice di Palazzo Nicotera, ha preso ufficialmente il via a Lamezia Terme il Circolo dei lettori di Caudex. Un’iniziativa nata dall’idea della direttrice artistica di Caudex Festival, Sabrina Pugliese, per creare uno spazio di confronto e condivisione dedicato agli amanti dei libri, per chi legge già per diletto e per chi lettore vuol diventarlo accogliendo nuove sfide. Il primo incontro conoscitivo, introdotto dall’entusiasmo di Sabrina Pugliese e dell’Assessore alla cultura Annalisa Spinelli, ha visto una numerosa partecipazione di donne e uomini animati dalla volontà e dalla curiosità di avventurarsi in una nuova e dinamica esperienza letteraria; dinamica perche le riunioni saranno itineranti, non ci sarà un posto fisso ma, grazie anche al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, che metterà a disposizione i luoghi più importanti e fruibili della città, ogni appuntamento toccherà una location differente. Il progetto propone un formato molto originale, pensato per coinvolgere i partecipanti ben oltre la classica discussione su un libro.

E straordinaria è stata la risposta e la curiosità dei partecipanti che hanno riempito la sala di un’energia contagiosa creando un clima caloroso, informale e privo di qualsiasi rigidità in cui ognuno, dal forte lettore a chi si riavvicina ai libri dopo tempo, ha avuto e avrà la possibilità di trovare spazio e ascolto.

Nasce dunque un nuovo modo di immaginare la lettura, non solo come momento di riflessione in solitaria, ma anche e soprattutto come opportunità di confronto e crescita, insieme a nuovi compagni di viaggio. Del resto, come ricordano i versi di Emily Dickinson con cui Sabrina Pugliese ha accolto i partecipanti:

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“Non esiste un vascello veloce

come un libro, per portarci in terre lontane,

né corsieri come una pagina,

di poesia che si impenna

– questa traversata può farla anche il povero

senza oppressione di pedaggio –

tanto è frugale il carro dell’anima”.

Per maggiori informazioni si possono consultare le pagine social di Caudex, così da poter restare aggiornati sulle diverse iniziative e sulla rubrica, nata ad hoc, dove troverete interessanti consigli di lettura.