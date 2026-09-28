Enzo Casertano, Beatrice Fazi in "Chiamalo ancora amore" dal 1 ottobre al Teatro Golden

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AL TEATRO GOLDEN dal 1 all’11 ottobre 2026

Enzo Casertano, Beatrice Fazi

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Chiamalo ancora amore

con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Andrea Hegedus, Angelica Piselli

scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli

soggetto di Andrea Maia

regia di Toni Fornari

una produzione Teatro Novanta e Goldenstar AM – Teatro Golden – Centro di Produzione Teatrale

Al Teatro Golden il sipario torna finalmente ad aprirsi con una nuova stagione ricca di spettacoli e grandi artisti.

Non c'è schermo che possa sostituire l’energia che solo il teatro riesce a regalare, quando gli attori salgono sul palco per trasportare la platea in un viaggio tra sorrisi ed emozioni.

A conferma di questo ecco che lo spazio culturale di via Taranto a Roma si prepara ad un nuovo debutto: “Chiamalo ancora amore”.

Protagonisti di questa commedia, dall’1 all’11 ottobre 2026, Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Andrea Hegedus, Angelica Pisilli per la regia di Toni Fornari.

Il testo è scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e prodotto da Teatro Novanta e Goldenstar AM.

Lo spettacolo affronta il tema dei sentimenti, delle criticità che spesso sorgono quando i matrimoni si preparano a festeggiare ben 25 anni.

Al centro della scena una coppia “affiatata” alla vigilia delle nozze d’argento. Hanno un figlio laureato che “non schioda” da casa con una fidanzata “stravagante” e 2 I Pad.

Proprio alla vigilia del 25° anniversario di matrimonio, il figlio scopre che il padre e la madre, l’uno all’insaputa dell’altra, intrattengono una relazione sentimentale via chat e che proprio quella sera, inventandosi reciproci impegni di lavoro, dovranno incontrare per la prima volta i loro “amanti virtuali”!

Una esilarante commedia che, ribaltando i ruoli, costringe un figlio ad inventare un piano diabolico per impedire il pericoloso incontro e salvare ad ogni costo il matrimonio dei suoi adorati genitori.

Teatro Golden via Taranto 36

Info 0670493826

Orari spettacoli:

· giovedì – venerdì ore 21.00

· sabato ore 17.00 e 21.00

· domenica ore 17.00.