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Il Maestro riminese Alberto Cappiello pronto per un "mini tour"

Redazione
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Dopo la fortunata tournée mondiale della scorsa primavera, che lo ha visto esibirsi in Europa, Sudamerica e Asia, il Maestro riminese di corno francese Alberto Cappiello, sta per cominciare un altro breve tour in Italia e all’estero.

Si comincia venerdì 2 ottobre alla Chiesa Santa Chiara di Rimini con la Rimini Chamber Orchestra, dove Cappiello eseguirà il Concerto di Mozart n.4 K 495 sotto la direzione del Maestro Gaspare Bartelloni.

Domenica 25 ottobre si terrà il Concerto di Telemann a Pistoia con l’Orchestra Scarlatti.

Infine, sabato 28 novembre, partirà alla volta di Mosca alla Severny Hall, per il Concerto di Reinhold Gliere con l’Orchestra Filarmonica della Russia con la direzione di Andrey Istomin.

“Mi sento molto stimolato a riprendere l’attività dopo la pausa estiva nella quale comunque mi sono preparato a fondo – spiega il Maestro Cappiello -. Soprattutto, sono molto curioso di vedere le mie risposte a livello psicologico. La Rimini Chamber Orchestra è la realtà dove sono Direttore Artistico. In questi anni ho fatto qualche cambiamento, forse arriveranno degli sponsor e di questo sono molto contento. L’ Orchestra Scarlatti, invece, è una realtà Nazionale molto prestigiosa e Mosca è una delle Piazze Internazionali più importanti e mi sento molto onorato di questi inviti. Non vedo l’ora di partire per questa nuova avventura” – conclude Cappiello.


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