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Da Venezia a Roma e nel Lazio Mercoledì 30 settembre - ore 17.00 Cinema Farnese (Campo de’ Fiori 56 - Roma) ACMF con Giornate degli Autori e SIAE presenta

PROTAGONISTA (DEL CINEMA) È LA MUSICA

Il ruolo del compositore di colonne sonore:

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futuro tra rischi e promesse

I compositori Pivio, Stefano Mainetti e Tecla Zorzi in dialogo sullo stato dell’arte della figura del compositore di musica applicata alle immagini, tra scenari futuri e incognite tecnologiche.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Pivio, è noto soprattutto come autore, insieme ad Aldo De Scalzi, di più di 200 colonne sonore di successo per il cinema italiano (da “Il Bagno turco” di Ozpetek nel 1997 alla lunga collaborazione con Alessandro D'Alatri, Enzo Monteleone, i Manetti Bros. e Alessandro Gassmann). Tra i loro premi: 3 David di Donatello, 3 Nastri d’argento, 2 Ciak d’oro, Globo d’oro, Soundtracks Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia e Premio Rota. Ingegnere elettronico, fondatore del gruppo new wave Scortilia, noto per l'hit Fahrenheit 451, Pivio non ha mai interrotto la sua produzione musicale solista misurandosi in studio e dal vivo in vari progetti.

Stefano Mainetti ha studiato chitarra classica, frequentato il Conservatorio di Santa Cecilia e studiato direzione d’orchestra con Cesare Croci ed Ennio Nicotra. È M.Mus. in Composizione applicat e BA in Scienze Politiche con una tesi pubblicata in antropologia culturale sulla politica wagneriana. È stato allievo di Giorgio Capron che con il suo insegnamento non convenzionale ha influenzato la sua formazione musicale ed artistica. Ha insegnato Composizione per la Musica Applicata alle Immagini presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Ha ottenuto la nomination ai British Awards 2010 con "Alma Mater", lla Menzione speciale Nastri d’argento 2022 con “Grido per un nuovo Rinascimento" ed è entrato nella terzina dei candidati ai Camille Awards 2026 nella categoria Best Original Music for a Drama Series per "I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente».

Tecla Zorzi è compositrice, sound designer e music editor. Ha lavorato per videogiochi, installazioni audiovisive e produzioni cinematografiche e televisive, collaborando con produzioni come Ubisoft, Netflix, Amazon Prime Video, Sky e Rai. È docente di musica applicata presso lo IED di Roma e ha curato music editing e sound design per numerose produzioni nazionali e internazionali. Tra gli ultimi suoi lavori come compositrice figura il film Il migliore dei mali (2024) di Violetta Rovetto.