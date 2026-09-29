Musica e memoria al Museo dei Carabinieri: un viaggio dalla Calabria a Roma

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Il Museo Storico dellArma dei Carabinieri di Roma non è solo un luogo di conservazione di cimeli, uniformi e opere darte, ma un vero e proprio faro di memoria e un presidio di valori come la pace, il sacrificio e la dedizione. In questo contesto, il prossimo 10 ottobre, alle ore 11:00, si terrà il recital Un viaggio musicale dalla Calabria a Roma, curato dallOrchestra Ars Enotria.

Lorchestra si esibirà con sette Maestri, otto allievi e due attori, proponendo partiture musicali inedite composte dai musicisti ebrei internati nel campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza. Un evento che intreccia musica e storia, offrendo al pubblico unoccasione unica per riflettere su pagine drammatiche del passato.

Un evento nella settimana della memoria

Il concerto si inserisce nella settimana che ricorda i tragici eventi del 7 ottobre 1943, data della deportazione dei carabinieri della Capitale. Durante il recital, verranno letti suggestivi passi del Diario di un internato del Maresciallo Carlo Sabatini e altri documenti relativi a quel drammatico evento, oggi custoditi ed esposti nel Museo Storico dellArma dei Carabinieri.

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Ingresso gratuito per la cittadinanza

Liniziativa, pensata per la cittadinanza, prevede lingresso gratuito. Unopportunità per partecipare a un momento di cultura e memoria, ascoltando musiche composte in condizioni di prigionia e riflettendo sul valore della libertà e della dignità umana.