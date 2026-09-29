Tragedia a Pellezzano: fermato 53enne per l'omicidio della madre

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Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di un uomo di 53 anni, residente nel luogo, indagato per omicidio aggravato. L'accusa è di aver ucciso la madre di 85 anni durante la notte scorsa a Pellezzano.

La dinamica dell'omicidio

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia Giudiziaria, l'episodio si sarebbe verificato all'interno dell'abitazione in cui madre e figlio convivevano. Durante la notte, approfittando del riposo della donna, l'uomo l'avrebbe strangolata, per poi allontanarsi. I pregressi dissidi familiari sarebbero all'origine del gesto.

Le indagini e il fermo

Dopo l'omicidio, l'indagato avrebbe contattato il numero di emergenza 112, riferendo quanto accaduto. Immediatamente rintracciato dai Carabinieri mentre camminava a piedi per le vie cittadine, è stato identificato e sottoposto a fermo. Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi successive del procedimento.

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