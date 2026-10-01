Teatro di Melegnano: la nuova stagione con il Direttore Artistico Maurizio Colombi

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è stata presentata ufficialmente la stagione teatrale 2026-2027 del Teatro di Melegnano, alla presenza del sindaco Vito Bellomo e del direttore artistico Maurizio Colombi.

Il progetto segna l'avvio della prima vera e propria stagione di prosa e spettacoli dal vivo in città, con l'obiettivo di rendere il teatro un punto di riferimento culturale per tutto il territorio del Sud Milano.

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La programmazione comprende due abbonamenti: il Cartellone di Prosa e uno dedicato ai Family Show.

Stagione di Prosa (8 Spettacoli)

Se ti sposo mi rovino – Domenica 8 novembre 2026 Con Marco Cavallaro, Tonia Carrone, Francesca Ferrelli, Elena Scuellar e con Riccardo Ciccardini.

Lo schiaccianoci – Domenica 13 dicembre 2026 Con il balletto dell'Accademia Ucraina.

Il berretto a sonagli – Venerdì 22 gennaio 2027 Con Antonello Avallone, Flaminia Fegarotti, Walter Canepa, Alessandro Cocucci, Flavio Di Domenico e Francesca Cati.

La vedova allegra – Domenica 7 febbraio 2027 Con la Compagnia d'Operette Elena D'Angelo (tra gli interpreti: Anna Gualtieri, Costantino Jantosciak, Vladimir J Dimitrov, Iurii Iurinov, Olga Kholova, Paolo Gatti, Paola Conciauro, Marco Prima, Matteo Mazzoli, Gianni Versino, Mauro Esposito, Carlo Barricelli, Paolo Napolitani, Fabio Vescovo).

Caveman (Il mio uomo è un cavernicolo) – Sabato 6 marzo 2027 Con Maurizio Colombi.

ABBA Show – Sabato 3 aprile 2027 Tribute show con musica dal vivo.

Capitol'ho – Venerdì 30 aprile 2027 Con Ale & Franz, affiancati da Francesco Villa, Alessandro Betti, Alberto Rovero e Antonio Di Stasio.

Derby Cabaret – Sabato 22 maggio 2027 Una serata corale con la partecipazione di Omar Pirovano, Gigi Rock, Renato Converso e la voce di Luisa Corna, con la presenza di Mario Luzzatto Fegiz e band dal vivo.

Family Show e Eventi

Accanto alla stagione principale, è stato annunciato il Family Show, un mini abbonamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli con quattro musical interpretati da performer professionisti, con appuntamenti previsti il sabato pomeriggio e la domenica mattina.

Infine, la programmazione è arricchita da eventi fuori abbonamento e spettacoli evento unici, tra cui l'esibizione "Stuck in the Middle" di Pago.

FOTO DI GIOVANNI DANIOTTI