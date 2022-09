Magna Graecia Film Festival, parte alla grande la diciassettesima edizione

CATANZARO, 2 LUG - Con un minuto di raccoglimento e silenzio per commemorare le vittime della pandemia si è aperto il Magna Graecia Film Festival. La diciassettesima edizione della kermesse, ideata e diretta da Gianvito Casadonte, è iniziata tra le tante emozioni di una prima serata all'insegna della ripartenza, della voglia di guardare al futuro con consapevolezza e ottimismo. La serata si è svolta in sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid, in un’area porto riorganizzata con sedute distanziate e controlli della temperatura all’ingresso.



Anche quest’anno Carolina Di Domenico alla conduzione del festival che ieri ha preso ufficialmente il via. Sul palco, in apertura, il direttore artistico Gianvito Casadonte ha ripercorso i momenti salienti delle 17 edizioni del festival attraverso un video dedicato alla memoria del maestro Morricone. “Il Magna Graecia Film Festival è un sogno diventato realtà che ha come obiettivo il racconto libero della nostra società. Il festival delle opere prime e seconde – ha dichiarato Gianvito Casadonte – riserva il giusto spazio ai giovani e talentuosi registi che coraggiosamente raccontano la vita ed il nostro paese. Il grande cinema è ormai di casa in Calabria , le mie congratulazioni vanno a Giovanni Minoli, nominato dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, commissario straordinario della Calabria Film Commission. Sono certo - ha sottolineato Casadonte - che grazie a queste scelte di alto profilo la nostra terra si aprirà a nuovi mercati del cinema e dell’audiovisivo a livello nazionale ed internazionale".

Durante la prima serata sono intervenuti il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ed il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni, che hanno ribadito l’importanza della manifestazione cinematografica che ogni anno contribuisce allo sviluppo turistico e culturale.

"Catanzaro ha deciso di ripartire dopo il periodo di lockdown - ha affermato Abramo - garantendo a tutti i cittadini la possibilità di partecipare, in totale sicurezza, ad eventi straordinari come il Magna Graecia Film Festival. Casadonte sta già lavorando anche al cartellone del Teatro Politeama che rappresenta per la città il cuore della cultura e dello spettacolo".

"Il Magna Graecia Film Festival promosso da Gianvito Casadonte - ha sottolineto Polimeni - contribuisce a veicolare un'immagine positiva della Calabria in Italia e all'estero ed è un'occasione importante di promozione per il nostro territorio".

Al Mgff primo red carpet per l’attrice Barbara Chichiarelli, madrina dell’edizione 2020, e per tanti attori ed amici del festival, tra questi Alessandro Haber, Dino Abbrescia, Susy Laude ed Antonio Catania.

Grande protagonista della serata è stato Marco Bocci che ha presentato “A Tor Bella Monaca non piove mai”, il suo primo film da regista. Una storia ambientata nella periferia romana, dove si cresce arrabbiati e il più delle volte in seno al pregiudizio. Una pellicola nata dalla voglia di descrivere e raccontare in maniera diversa un quartiere periferico che nel tempo è cambiato molto e che ha colpito nel profondo Bocci al punto tale da spingerlo a scrivere e realizzare un film. Marco Bocci, apprezzato attore e talentuoso regista, è stato insignito del premio Silvio Vigliaturo, consegnato sul palco dall’assessore comunale al Turismo Alessandra Lobello e da Tommaso Megna.



L’attore nel suo intervento ha ringraziato il Magna Graecia Film Festival per la grande opportunità che riserva ai giovani registi e ha ribadito il forte legame con Catanzaro e la Calabria abbracciando idealmente tutto il pubblico presente. A seguito della proiezione del film si è svolto il consueto dibattito, moderato dal giornalista Antonio Capellupo, che ha messo ulteriormente in evidenza il coraggio di una pellicola che è riuscita a raccontare la bellezza e le difficoltà di un quartiere periferico di Roma, troppo spesso dimenticato.



La XVII edizione del Magna Graecia Film Festival, dedicata a Federico Fellini e Alberto Sordi, continuerà ad entusiasmare il pubblico calabrese fino all’8 agosto con proiezioni, masterclass e dibattiti. Oggi, domenica 2 agosto, alle ore 18.00, nel chiostro del Complesso monumentale del San Giovanni, masterclass con Ronn Moss, l’indimenticabile Ridge di Beautiful, la soap che ha appena festeggiato 30 anni dalla messa in onda della prima puntata, e alle ore 21.30 proiezione del film ‘Dolcissime’.