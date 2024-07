Malpensa è ufficiale "Aeroporto Silvio Berlusconi"

Arriva la conferma dal Mit: l'aeroporto di Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi

Il Ministero dei Trasporti (Mit) ha comunicato ufficialmente che l'aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi. Secondo quanto stabilito dall'ordinanza di Enac, lo scalo intercontinentale lombardo assumerà la denominazione ufficiale di "Aeroporto internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi".

L'ordinanza di Enac e le reazioni

L'ordinanza di Enac, che ha effetto immediato, rende omaggio alla memoria del presidente Silvio Berlusconi, con la nuova denominazione dell'aeroporto. La società di gestione Sea si occuperà degli adempimenti necessari per implementare la nuova intitolazione. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso “grande soddisfazione” per la decisione, come riportato dal Mit.

Interrogazione parlamentare del Pd a Salvini

Il Partito Democratico (Pd) ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro Salvini. La deputata Silvia Roggiani, insieme a numerosi altri deputati del Pd, chiede chiarimenti sulla procedura seguita per l'intitolazione dell'aeroporto e sulle motivazioni per cui non sia stata rispettata la legge 1188/1927, che richiede un periodo di 10 anni dalla morte di una persona prima di intitolare un luogo pubblico.

Gli interroganti sottolineano che la società Sea, che gestisce lo scalo, non ha ricevuto alcun avviso relativo alla procedura di intitolazione. Inoltre, chiedono se il ministro sia a conoscenza delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di un parere al segretario generale di Palazzo Chigi. Secondo alcune voci, nel parere si affermerebbe che, in assenza di una legge specifica, la competenza per le intitolazioni degli aeroporti spetterebbe a Enac.

Infine, i deputati del Pd chiedono se sia stato acquisito il parere dei Comuni di Milano, Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo, territori su cui insiste l'Aeroporto di Malpensa, in relazione all'intitolazione.

La decisione di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi ha suscitato immediate reazioni politiche, con il Pd che chiede chiarezza sulla procedura adottata e sulle motivazioni della decisione. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le risposte fornite dal ministro Salvini e dagli altri attori coinvolti.