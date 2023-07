Marcellinara, in corsa per il Premio Piccolo Comune Amico 2023

Marcellinara è in corsa per il Premio “Piccolo Comune 2023”, l’iniziativa, che ha l'obiettivo di valorizzare i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, promossa e organizzata lanciata dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), insieme ad Aci, Anci, Enac, Federazione Italiana Tabaccai, Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Touring Club Italiano e Uncem.

Il Comune di Marcellinara è in gara in due diverse categorie: Cultura-arte-storia ed Economia circolare. In corsa anche per le categorie speciali: Comuni contro il Caro-Energia, Il Borgo in una Foto.

“Un’altra bella vetrina per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – per concorrere tra le eccellenze del Paese nella cultura, soprattutto grazie al recupero della nostra storia con la rievocazione dei fatti dell’eccidio e alla riqualificazione pop del nostro centro storico, e nella promozione di un’economia eco-sostenibile, con la costituzione di una Comunità energetica di oltre 70 soci tra Comune, cittadini ed aziende. Un fortunato esempio che ci auguriamo, una volta che saranno approvati i relativi decreti ministeriali, porterà benefici all’ambiente ed alle tasche dei cittadini. Il lavoro per dare visibilità positiva alla nostra comunità va avanti incessantemente ed i risultati li stiamo toccando con mano”.

Per l’edizione 2023 sono in gara 520 Comuni. Possono votare tutti i cittadini, entro il 5 giugno prossimo. Per esprimere la propria preferenza è necessario andare sul sito del Codacons www.codacons.it alla pagina PICCOLO COMUNE AMICO. Finora sono state organizzate due edizioni – nel 2021 e nel 2022 – che hanno contribuito a diffondere la conoscenza delle comunità minori.

Il Premio Piccolo Comune Amico fornisce visibilità ai vincitori delle varie categorie con campagne promozionali gratuite e in varie lingue, sia nelle aree di servizio autostradali sia online e sulla stampa. Concluse le votazioni, l'evento finale di premiazione si terrà il 12 luglio a Roma presso Palazzo Rospigliosi.