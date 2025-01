Meteo: Allerta Arancione tra domenica e lunedì, maltempo e neve a bassa quota. Ecco dove

Tra domenica e lunedì apice dell'irruzione fredda con maltempo, neve a bassa quota e vento forte. Ecco dove

Coinvolte essenzialmente le regioni meridionali

Situazione Un'importante irruzione di aria fredda proveniente dall'Europa nordorientale raggiungerà il suo culmine tra domenica e lunedì, portando un netto peggioramento delle condizioni meteo sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. La massa d'aria fredda, attraversando l'Adriatico, genererà un minimo di pressione sul basso Tirreno che si sposterà verso la Sicilia entro le prime ore di lunedì. Questo fenomeno sarà accompagnato da un marcato calo delle temperature, nevicate fino a quote basse e venti di Grecale in intensificazione, causando mareggiate sulle coste adriatiche. Al Nord Italia, invece, si prevede tempo stabile e soleggiato, ma con temperature in sensibile diminuzione.

Meteo domenica: il dettaglio

Nord Italia : Tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Poche nubi sparse in Romagna. Centro Italia : Tirreno : Cielo in gran parte sereno su Toscana, Umbria e Lazio. Adriatico : Nubi irregolari con maggiori addensamenti in Abruzzo, accompagnati da piogge e nevicate a partire dai 300/500 metri, in calo fino a 100/200 metri entro sera. Fenomeni in attenuazione nelle aree interne. Sud Italia : Maltempo diffuso con piogge e rovesci temporaleschi, localmente intensi su Campania interna, Salento, Lucania, Calabria e nordest della Sicilia. Nevicate : Accumuli abbondanti sull'Appennino lucano, con oltre mezzo metro di neve previsto entro sera. Limite neve tra 300 e 600 metri, più alto (1300/1500 metri) su Aspromonte e Sicilia. Sardegna : Tempo variabile, con qualche pioggia al mattino. Temperature : In sensibile diminuzione ovunque. Venti : Forti di Grecale con mareggiate lungo le coste adriatiche.



Meteo lunedì: il dettaglio

Nord Italia : Tempo stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento in Romagna. Centro Italia : Marche : Nubi irregolari con locali fiocchi di neve al mattino dai 100/200 metri. Abruzzo : Condizioni instabili, con piogge intermittenti più intense nel pomeriggio sulle zone interne. Nevicate dai 300/500 metri, con possibilità di fiocchi anche in pianura. Tirreno : Cielo più soleggiato, salvo addensamenti locali sull'Appennino laziale. Sud Italia : Perturbato su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e centro-nord della Sicilia, con piogge, rovesci e nevicate in Appennino dai 400/600 metri. Nevicate : Accumuli di 15 cm sull'Appennino campano e in Basilicata, fino a 20/30 cm sulla Sila. Sardegna : Variabile con piogge serali sul versante tirrenico. Temperature : In ulteriore calo. Venti : Forti di Grecale, con mareggiate lungo le coste adriatiche.



Conclusioni

L'irruzione fredda porterà condizioni meteo critiche soprattutto sulle regioni meridionali, con nevicate abbondanti e venti intensi. Le aree costiere adriatiche saranno interessate da mareggiate significative. Prestare attenzione agli aggiornamenti meteo locali e adottare le necessarie precauzioni in caso di spostamenti.

Allerta Protezione Civile

Per la giornata di oggi, domenica 12 gennaio 2025:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale



Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale



Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale



Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica



Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico



Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico



