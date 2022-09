Meteo: Arriva Ciclone dal Nord-Africa. L'Italia sotto pioggia e temporali ecco i dettagli

Le condizioni meteo sono previste in deciso peggioramento nel corso della nuova settimana: già da Lunedì infatti ci aspettiamo piogge e temporali, praticamente su quasi tutta l'Italia. Da alcune stime si prevede che tra Lunedì e Martedì oltre il 96% del territorio italiano verrà interessato da pioggia. Scopriamo subito tutti i Dettagli con le previsioni aggiornate giorno per giorno.

Partiamo con la nostra analisi dalla giornata di lunedì 20 quando un ciclone, ovvero un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa darà il via ad una pesante fase di maltempo dopo tanti giorni di alta pressione e sole. Prestare attenzione in particolare ai forti rovesci anche a carattere temporalesco specie sul Piemonte occidentale, sulla Liguria (specie di Ponente), sull'Emilia Romagna in estensione poi al resto dell'Italia (unica eccezione il Triveneto e la Sicilia). Tornerà anche la neve, a tratti molto abbondante, sulle Alpi oltre i 1800 metri di quota.

Martedì 21 il peggioramento continuerà ad insistere su quasi tutta l'Italia anche se non mancheranno delle schiarite o pause asciutte. Ancora ai margini Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo inizieranno a soffiare intensi venti dai quadranti settentrionali su buona parte dei settori: ciò pulirà il cielo dalle nubi già dalla serata al Nord regalando una maggiore stabilità atmosferica.



Le temperature subiranno un generale calo portandosi su valori leggermente al di sotto della media del periodo.

Poche novità anche mercoledì 22 con piogge e rovesci intensi su Piemonte, Liguria, Centro Sud e sulle due Isole Maggiori.

Un primo segnale di miglioramento è atteso da giovedì 23 quando l'alta pressione riuscirà ad impadronirsi del bacino del Mediterraneo regalandoci più sole a partire dai settori occidentali. Ultime rovesci temporaleschi solamente in Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

Poi, vista la distanza temporale le incertezze aumentano. Resta in piedi l'ipotesi di un nuovo fronte temporalesco proprio per la giornata del 25 aprile. Per avere maggiori dettagli però occorre aspettare i futuri aggiornamenti. Avremo modo di riparlarne. (iLMeteo)