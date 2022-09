Meteo Fase 2: Crollo delle temperature. Il dettaglio con previsioni Nord, Centro, Sud e Isole

Di una cosa siamo ormai certi, per almeno altri 3 giorni non patiremo di certo il caldo. Così ci piace iniziare l'articolo di oggi dedicato alle temperature.

L'anticiclone delle Azzorre che già di per sè non porta mai il grande caldo soffocante tipico del suo stretto parente africano, al momento non gode nemmeno di buona salute e l'atmosfera infatti ha subito non solo un rapido peggioramento ma anche un evidente raffreddamento. Una situazione inoltre destinata ad aggravarsi tant'è che ci attendiamo temperature a picco con un crollo anche di 10°C. Vediamo allora come evolverà la situazione climatica sul nostro Paese e soprattutto quando potrà tornare a fare un po' di caldo.

La parentesi più frizzante e fresca la vivremo probabilmente tra venerdì e sabato quando la presenza di una forte instabilità, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, favorirà un più evidente scivolone dei termometri. Al Nord, nonostante i valori resteranno sotto tono, un provvidenziale ritorno al tempo discreto favorirà un timido aumento delle temperature. Cosa diversa invece per le regioni centro-meridionali dove proprio tra venerdì e l'inizio del weekend le colonnine di mercurio potranno davvero crollare fino a 10°C in meno rispetto ai giorni scorsi.



Vi portiamo l'esempio di alcune città del Centro come Firenze, Roma che passeranno dai 26-27°C ai 20-22°C, o come ad Ancona e Pescara dove i termometri si fermeranno addirittura intorno ai 17-18 gradi.



Anche al Sud lo scivolone sarà abbastanza evidente specialmente sul lato adriatico: Bari, giusto per fare un esempio, crollerà fino a toccare valori prossimi ai 17°C. Qualche grado in più sul resto del Mezzogiorno ma pur sempre con valori poco consoni alla stagione.

Questa fase climatica sotto tono sarà destinata ad accompagnarci anche per l'ultimo step del fine settimana anche se la domenica potrebbe far registrare un lieve incremento dei termometri sui comparti tirrenici. Si avvicinerà infatti da ovest una nuova rimonta dell'alta pressione la quale riporterà un clima più consono al periodo su tutto il Paese con l'inizio della settimana. Salvo sorprese, il vero caldo non sembra intenzionato a ritornare almeno fino ai primi 2-3 giorni della prossima settimana. Ma di questo ce ne occuperemo più nel dettaglio strada facendo. (iLMeteo)