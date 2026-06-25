Meteo Italia, tra temporali improvvisi e caldo estremo: weekend con picchi fino a 40°C, cosa aspettarsi

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L'Italia divisa tra instabilità pomeridiana e ondata di caldo africano: ecco le zone più a rischio e i consigli per affrontare le alte temperature

L'Italia continua a vivere una fase meteorologica caratterizzata da due fenomeni apparentemente opposti: da una parte il dominio dell'anticiclone africano, che porta temperature sempre più elevate, dall'altra la formazione di temporali improvvisi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Anche nelle prossime ore il quadro sarà simile a quello osservato negli ultimi giorni. La mattinata trascorrerà con tempo stabile, cieli in prevalenza sereni e clima già molto caldo, mentre dal pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci e temporali, inizialmente sui rilievi e successivamente anche in alcune aree di pianura.

Perché si formano i temporali nonostante il caldo intenso?

Può sembrare un paradosso, ma proprio il forte caldo favorisce la nascita dei temporali di calore.

Durante la giornata il terreno si riscalda rapidamente e l'aria calda tende a salire verso quote più elevate. Qui incontra masse d'aria relativamente più fresche, creando un forte contrasto termico che alimenta la formazione di imponenti nubi temporalesche.

Il risultato sono fenomeni spesso improvvisi che possono essere accompagnati da:

forti rovesci

grandinate localizzate

raffiche di vento

intensa attività elettrica

Questi fenomeni interessano soprattutto montagne e colline, ma possono rapidamente spostarsi verso vallate e pianure limitrofe.

Meteo prossime ore: le aree dove sono attesi temporali

Nel corso del pomeriggio i primi fenomeni interesseranno:

Alpi e Prealpi

gran parte della dorsale appenninica

Successivamente, tra il tardo pomeriggio e la sera, alcuni nuclei temporaleschi potranno raggiungere anche diverse aree di pianura.

Le zone che potrebbero essere maggiormente interessate saranno:

alcune pianure del Nord

settori del Centro Italia

parte del Sud

Sicilia

Sardegna

In alcune regioni la Protezione Civile ha già diffuso specifiche allerte per il rischio di temporali intensi e grandinate.

Nelle restanti aree del Paese continuerà invece a prevalere l'azione dell'alta pressione, con cielo sereno e temperature molto elevate.

Weekend rovente: il caldo raggiunge il suo apice

Tra venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno è attesa la fase più intensa dell'attuale ondata di caldo africano.

L'espansione dell'anticiclone proveniente dal Nord Africa favorirà l'arrivo di masse d'aria estremamente calde che investiranno gran parte della penisola.

Le temperature potranno raggiungere:

40°C tra Firenze , Bologna , Modena e Mantova

tra , , e 38-39°C tra Milano e Roma

tra e valori molto elevati anche lungo la Pianura Padana e nelle aree interne del Centro Italia.

Sulle coste, oltre al caldo, aumenterà sensibilmente anche l'afa, con un elevato tasso di umidità che farà percepire temperature ancora superiori a quelle reali.

Cos'è l'anticiclone Caronte

Il nome "Caronte" viene utilizzato per indicare alcune delle più intense ondate di caldo africano dell'estate.

L'espressione richiama il personaggio della mitologia greca che traghettava le anime nell'Ade e viene impiegata per rappresentare condizioni meteorologiche caratterizzate da caldo particolarmente intenso e persistente.

Al di là del nome, ciò che conta sono gli effetti concreti dell'anticiclone: sole prevalente, assenza di precipitazioni e temperature eccezionalmente elevate.

Quando finirà il caldo?

Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, una prima attenuazione dell'ondata di calore potrebbe arrivare tra la fine di giugno e l'inizio di luglio.

L'ingresso di aria più fresca potrebbe favorire la formazione di temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandine, forti raffiche di vento e un generale calo delle temperature.

Si tratterebbe tuttavia di un cambiamento potenzialmente brusco, con il rischio di fenomeni meteorologici estremi dovuti all'enorme energia accumulata nell'atmosfera durante i giorni di caldo intenso.

Come proteggersi dal caldo: i consigli degli esperti

Le elevate temperature possono rappresentare un rischio soprattutto per le persone più fragili. Alcune semplici precauzioni possono aiutare a prevenire colpi di calore e disidratazione.

Consigli per gli anziani

Bere acqua frequentemente anche senza avvertire lo stimolo della sete.

Evitare di uscire nelle ore comprese tra le 11:00 e le 18:00 .

. Mantenere gli ambienti domestici freschi e ben ventilati.

Consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura.

Controllare con il proprio medico eventuali terapie che potrebbero aumentare il rischio di disidratazione.

Consigli per donne in gravidanza

Idratarsi regolarmente durante tutta la giornata.

Indossare abiti leggeri e traspiranti.

Evitare attività fisica intensa nelle ore più calde.

Restare in ambienti climatizzati quando possibile.

Prestare attenzione ai primi segnali di affaticamento o abbassamento della pressione.

Consigli per i bambini

Far bere acqua con frequenza anche durante il gioco.

Evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata.

Utilizzare cappellino e crema solare ad alta protezione.

Prediligere alimenti freschi e facilmente digeribili.

Non lasciare mai bambini all'interno di automobili parcheggiate, nemmeno per pochi minuti.

Massima attenzione anche ai temporali improvvisi

Le giornate di sole non devono far abbassare la guardia. I temporali estivi possono svilupparsi molto rapidamente e risultare particolarmente intensi.

Se ci si trova all'aperto è consigliabile:

evitare alberi isolati durante i temporali;

non sostare vicino a corsi d'acqua che possono ingrossarsi rapidamente;

mettere al riparo automobili e oggetti esposti in caso di rischio grandine;

seguire gli aggiornamenti delle autorità e le eventuali allerte meteo.

Nei prossimi giorni l'Italia continuerà quindi a convivere con una situazione meteorologica caratterizzata da caldo estremo, afa e temporali improvvisi, una combinazione sempre più frequente durante le estati degli ultimi anni. Monitorare costantemente le previsioni sarà fondamentale per affrontare in sicurezza sia le temperature elevate sia i possibili fenomeni temporaleschi intensi.