Meteo settimana di piogge: nuovi rovesci in arrivo su diverse regioni

Previsioni Meteo della Settimana: Piogge in Arrivo, Ombrello Ancora Necessario su Molte Regioni

Il maltempo non sembra voler abbandonare l'Italia. Il vortice di bassa pressione, che ha recentemente causato gravi disagi prima al Nord con l'alluvione in Emilia Romagna e poi al Sud tra Sicilia e Calabria, continuerà a influenzare il nostro Paese anche nei prossimi giorni. La situazione meteo rimane instabile, con nuove piogge e temporali in arrivo, specialmente nelle Isole maggiori, lungo la fascia tirrenica centrale e in alcune zone del Nord. Ecco nel dettaglio cosa ci attende questa settimana.

Oggi martedì: Piogge e Temporali Sparsi

Una debole circolazione di bassa pressione insisterà sul Sud Italia, portando piogge soprattutto in Sicilia, dove non mancheranno temporali localizzati. Precipitazioni irregolari interesseranno anche le regioni centrali e la Sardegna, con fenomeni più sporadici al Nord e nel Sud peninsulare. Le temperature rimarranno stabili e leggermente al di sopra della media stagionale.

Mercoledì: Saccatura Atlantica in Avvicinamento

Mercoledì, una saccatura atlantica inizierà a farsi sentire, approfondendosi verso l'Europa occidentale. Nel Mediterraneo continuerà a prevalere una blanda circolazione di bassa pressione, che porterà rovesci e temporali soprattutto tra la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Piogge molto isolate potrebbero interessare anche altre zone della Penisola, ma le temperature resteranno sopra la media.

Giovedì e Venerdì: Instabilità in Aumento al Centro-Nord

Nella seconda parte della settimana, l'influenza delle perturbazioni atlantiche aumenterà, portando maggiore instabilità al Centro-Nord e in Sardegna. Sono attese piogge, anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente abbondanti. Le condizioni saranno migliori al Sud peninsulare e in Sicilia, con temperature che si manterranno ancora sopra le medie stagionali.

Weekend 26-27: Evoluzione in Fase di Analisi

Per il fine settimana, si prevede il progressivo approfondimento della depressione mediterranea, con epicentro tra la Spagna e le Baleari. Questo vortice potrebbe portare nuovo maltempo sui settori più occidentali dell'Italia, coinvolgendo le Isole maggiori, il Nord-Ovest e la fascia tirrenica. Tuttavia, ulteriori conferme sono necessarie per delineare con precisione l’evoluzione del meteo nel weekend. Continuate a seguirci per aggiornamenti. (3Bmeteo)

In aggiornamento