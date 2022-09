Meteo: vortice di bassa pressione con piogge e nevicate. Previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

L'atmosfera si è finalmente svegliata dal lungo letargo che ha caratterizzato gran parte dei mesi di gennaio e febbraio. Marzo sembra deciso a riservarci, almeno in una prima istanza, una fase meteo decisamente più dinamica.

A conferma di ciò, l'inizio di questa nuova settimana sarà piuttosto nefasto, con un martedì nero a causa di un vortice di bassa pressione che ci introdurrà in una fase meteorologica davvero turbolenta con piogge abbondanti, forte vento e nevicate a tratti anche copiose sui rilievi.

Ma vediamo più nel dettaglio le previsioni.

Nel corso di lunedì la situazione andrà rapidamente peggiorando, ad iniziare dal Nordovest, con piovaschi sparsi e prime nevicate sui rispettivi comparti alpini, sopra i 900/1000 metri. Col passare delle ore il maltempo si estenderà piuttosto in fretta al resto delle regioni settentrionali con neve via via più intensa soprattutto sull'area alpina centro-orientale, ma possibile anche sull'Appennino settentrionale.



Forti rovesci e locali nubifragi colpiranno un po' tutte le zone prealpine e le alte pianure, nonché la Liguria, specie quella di Levante, fino all'alta Toscana.

Nel corso del pomeriggio verrà coinvolto dal maltempo il Centro con tanta pioggia e temporali su Toscana, Marche interne, Umbria, fino al Lazio e alla Campania settentrionale: rischio di forti temporali su Genova, Firenze e Roma. La situazione meteo rimarrà assai perturbata in serata soprattutto al Nordest e sul versante tirrenico del Centro-Sud, con precipitazioni in arrivo su tutta la Campania, sulla Calabria e sulla Sicilia occidentale.

Martedì 3 il vortice di bassa pressione comincerà a muoversi verso levante, condizionando negativamente l'atmosfera su molte zone del Paese. Al Nordovest ci attendiamo un graduale miglioramento, mentre insisteranno piovaschi in pianura e fenomeni nevosi sui rilievi alpini del Nordest, sopra i 7/800 m. Ma il quadro meteorologico si manterrà fortemente instabile anche su molti tratti delle regioni centrali e al Sud. Piogge sparse interesseranno le aree interne toscane, le Marche, l'Umbria, il Lazio, le coste tirreniche calabresi e gran parte dell'area ionica. Andranno un po' meglio le cose solamente su medio e basso Adriatico.

Mercoledì 4 l'Italia resterà parzialmente insidiata da una circolazione ciclonica che penalizzerà essenzialmente il lato più orientale del Nord, la fascia centrale adriatica e il basso Tirreno, specie la Campania, la Calabria e la Sicilia dove insisteranno precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Giovedì 5 il tempo tornerà inizialmente più tranquillo su tutto il Paese, tuttavia col passare delle ore si affaccerà una nuova perturbazione, da ovest, responsabile di un veloce peggioramento sulle regioni settentrionali, in estensione al Centro-Sud tra la notte successiva e la giornata di venerdì 6.

Arriviamo così al fine settimana: il sabato sarà un po' instabile al Centro-Sud, mentre la domenica potrebbe riportare un generoso sole per tutti. Attendiamo ovviamente conferme in merito. Notizia segnalata da (iLMeteo)