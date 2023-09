Miss Italia Calabria a Mangone: Incoronata Verterame, Miss Framesi Daniela Tedesco e Miss Rocchetta Bellezza Perciavalle

Un magico spettacolo di fascino ed emozioni è andato in scena nella splendida cornice di Mangone durante la diciassettesima tappa di Miss Italia Calabria. La vincitrice, con il titolo di Miss Città di Mangone, è Serena Verterame. Giorgia Perciavalle ha conquistato la seconda posizione (Miss Rocchetta Bellezza). Al terzo posto (Miss Framesi), Daniela Tedesco. La quarta classificata è Giulia Ongia, la quinta classificata è Aurora Trepiccione, la sesta classificata è Ilaria Aquilino.

Miss Italia Calabria è molto più di una semplice competizione di bellezza; è una celebrazione autentica dell'eleganza, del talento e dell'identità di una Regione unica come la Calabria. Le concorrenti hanno incarnato lo spirito della loro terra con grazia e fierezza. Il Comune di Mangone ha messo in luce la perfetta fusione tra la bellezza delle aspiranti miss e la meraviglia dei paesaggi.

Mangone, un pittoresco borgo situato nella provincia di Cosenza, ha origini molto antiche. È stato lo scrittore e poeta locale, Eugenio Serravalle, a far emergere la storia secolare del luogo attraverso il suo libro "Per la Calabria e per l'Italia". Secondo le scoperte di Serravalle, Mangone risale a un periodo precedente alla sua denominazione ufficiale come borgo. Nell'epoca romana, il territorio bruzio, dove si trova Mangone, ospitò circa 300.000 prigionieri siro-caldaici, incaricati di sorvegliare la Sila, di curare le strade e di difendere i presidi che proteggevano i pini silani, una fonte preziosa di legno utilizzato per la costruzione di navi. Uno di questi presidi era localizzato proprio alle sorgenti del fiume Chialico, dove successivamente furono scoperti i resti di una stazione militare.

Le tracce storiche si fanno più consistenti nel 1659, grazie al notaio Giovanni Maria Adamo di Carpanzano che, nel redigere un atto notarile, certificava un evento verificatosi tra il territorio di Mangone e Figline, in una località chiamata Monte Malo. In quel luogo, fu rinvenuta una grotta contenente uno scheletro con al collo una lamina su cui era incisa una scritta gallica, che recitava: "Qui giace Rubichello che cercò di vendicare la morte del fratello Morducco, rimanendo ucciso dalla spada di Giovanni Cala". Tuttavia, i primi insediamenti consistenti risalgono al 970 d.C., quando un certo Valerio Mangoni costruì un numero esiguo di case coloniche nel luogo che poi sarebbe diventato Mangone.

Nella diciassettesima tappa di Miss Italia Calabria, le concorrenti hanno illuminato le strade con tutta la loro grazia e un sorriso smagliante. Ogni tappa di questo prestigioso concorso è un'ode alla nostra cultura e alle nostre radici. Una kermesse completa che abbraccia arte, cultura, storia, dialetti e tradizioni.

L'edizione di quest'anno ha superato le aspettative, sorprendendo il pubblico per originalità e creatività: un cortometraggio ha raccontato la lunga storia di Miss Italia, dalle sue origini nel lontano 1939 fino ai giorni odierni. Questo omaggio alle dive del passato, tra cui icone celebri come Sophia Loren e Gina Lollobrigida, ha catturato l'incanto delle epoche passate, emozionando gli spettatori. Il cortometraggio è stato realizzato con il coinvolgimento delle allieve del corso teatrale della Carli Fashion Academy, dirette da Francesca Marchese, con testi curati da Carola Cesario. Una produzione di classe che ha saputo regalare un'esperienza coinvolgente a tutti i presenti.

Ad aggiungere un tocco di magia allo spettacolo, le esibizioni del corpo di ballo, con le coreografie curate da Lia Molinaro. La direzione artistica dello spettacolo è stata affidata a Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency.

L'atmosfera unica di Mangone ha fornito lo sfondo perfetto per questa serata e, grazie alla presentazione travolgente di Andrea De Iacovo, il pubblico è stato trasportato in un viaggio di scoperta e intrattenimento. Le note avvolgenti e coinvolgenti di Roberto Bozzo (cantautore e membro dei Sabatum Quartet) hanno conferito all’evento un’atmosfera magica e festosa.

La bellezza e l'eleganza hanno trovato una perfetta armonia in questa edizione di Miss Italia Calabria, catturando i cuori e l'attenzione di chiunque abbia avuto l’opportunità di partecipare.

A proclamare la vincitrice della diciassettesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Orazio Berardi (sindaco del Comune di Mangone), Giuseppe Pirillo (Framesi), Anna Guarascio (associazione "Re Marcone"), Roberto Bozzo (cantautore e membro dei Sabatum Quartet), Maria Mazzei (responsabile “Malizia”), Luciana Fuoco (già vicesindaco Piane Crati), Francesco Altamura (imprenditore), Marianna Serravalle (ballerina e insegnante scuola di danza), Lorella Alessio (atelier abiti da sposa).

Miss città di Mangone ha confessato di aver provato: «Un’emozione fortissima. Ringrazio la mia famiglia, in particolare la mia mamma; se sono qui è grazie a lei che mi ha aiutato e sostenuto. Ringrazio il mio fidanzato che mi ha accompagnato in tutte le tappe. Da Miss Italia mi aspetto di vivere nuove avventure. Mi auguro di imparare a conoscere tanti lati del mio carattere. Il mio sogno è lavorare con i bambini e, sin da piccola, ho sempre amato sfilare e fare la modella».

Il sindaco del Comune di Mangone Orazio Berardi ha ammesso di essere: «Estremamente contento di aver accolto a Mangone la diciassettesima tappa di Miss Italia Calabria. Essere qui, nell’anfiteatro che abbiamo appena inaugurato, è motivo d’orgoglio. Ho visto la mia comunità sorridere».

Giuseppe Berardi, presidente del consiglio del Comune di Mangone, ha affermato che «Per noi è motivo d’orgoglio regalare dal vivo questa manifestazione al pubblico, specialmente alle signore come mia madre che l’hanno sempre seguita in tv».

Giuseppe Pirillo, in doppia veste come responsabile commerciale Framesi e membro dell'associazione “Re Marcone” che insieme al Comune di Mangone ha reso possibile la realizzazione di questo evento, ha dichiarato di essere «Emozionatissimo. Abbiamo lavorato tanto con l’associazione per portare Miss Italia Calabria a Mangone. È stata una bellissima serata che ha coinvolto tanta gente. Ho partecipato a molte tappe del concorso in qualità di giurato ed ho potuto constatare che dalla prima ad oggi le ragazze sono migliorate sotto ogni profilo, a partire dalle movenze fino alla presentazione. Mi complimento con tutto lo staff per il lavoro che sta facendo».

Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria, ha affermato che: «Il nostro obiettivo principale è promuovere e valorizzare le aspiranti miss, offrendo loro un'opportunità unica per esprimere la loro bellezza e personalità. Questo evento rappresenta un'esperienza di crescita e scoperta per tutte le partecipanti. Un sincero ringraziamento va a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa kermesse: alle aspiranti miss, agli artisti locali, ai professionisti che hanno lavorato con passione per curare ogni dettaglio, a coloro che hanno sostenuto e supportato questa iniziativa e, ovviamente, al nostro fantastico pubblico».

Denise Ubbriaco