Mister Longo: 'concentrati sul Giugliano per trovare continuità' (Video)

Conferenza Stampa di Mister Longo: Focus sul Giugliano e il Futuro del Crotone





Buon pomeriggio, tifosi e appassionati del Crotone Calcio! La conferenza stampa di oggi ci ha permesso di entrare nelle strategie e nelle aspettative di Mister Longo, alla vigilia del match contro il Giugliano. Ecco cosa ci ha raccontato il tecnico riguardo la sfida imminente e i progetti per consolidare la continuità della squadra.





L’importanza della singola partita





Il mister ha sottolineato come il suo approccio sia focalizzato sulla singola sfida piuttosto che su un trittico di gare, dichiarando: "Più che guardare all’insieme, penso sia fondamentale concentrarsi sul Giugliano, un avversario che rispettiamo molto." L'obiettivo è ottenere risposte chiare sulla capacità di mantenere uno spirito di sacrificio e continuità, ingredienti essenziali per costruire una mentalità vincente.





Novità in centrocampo: Barberis in fase di recupero





Tra le domande più attese, si è parlato dell’arrivo di un centrocampista di grande esperienza. Sebbene Barberis non sia ancora pronto per partire titolare, la sua presenza rappresenta un innesto di personalità per il Crotone. "Barberis sarà un elemento chiave, ma servirà ancora qualche settimana per rivederlo in campo a pieno regime." ha precisato Longo, lasciando intendere che la sua integrazione sarà graduale.





Focus sulla prestazione e la continuità





Longo si è espresso chiaramente riguardo all’esigenza di uno "switch" mentale che ha osservato nella squadra, specialmente dopo la vittoria contro il Taranto. "Ho notato una squadra con un atteggiamento diverso, capace di mantenere l’organizzazione e la concentrazione per tutta la durata del match," ha detto il mister, indicando come questo nuovo approccio sia il risultato di una continua evoluzione tattica.





La sfida con il Giugliano e la crescita del gruppo





Rispondendo a una domanda sulla prossima partita, Longo ha riconosciuto i punti di forza del Giugliano, una squadra che ha beneficiato di stabilità e continuità nel tempo. "Il Giugliano è una delle sorprese di questo campionato, grazie a un gruppo consolidato e una chiara identità di gioco," ha osservato Longo, sottolineando come il Crotone dovrà trovare il proprio ritmo per colmare il gap temporale. L’idea è di mantenere un pressing alto e propositivo, simile a quello visto contro il Taranto.









Gli obiettivi a lungo termine e la gestione della rosa





Durante la conferenza, il tecnico ha affrontato anche il tema della gestione delle rose ampie, un argomento che coinvolge molti allenatori. Secondo Longo, il tempo è l'elemento chiave per costruire una squadra con un'identità tattica forte. "La nuova generazione di allenatori tende a valorizzare l’intuito e la capacità di scelta dei calciatori in campo," ha spiegato, ribadendo come sia fondamentale rendere il gioco semplice per i giocatori, nonostante la sua intrinseca complessità.





Conclusione: una prova di maturità contro il Giugliano





Con il match contro il Giugliano alle porte, Longo ha voluto ribadire che sarà un banco di prova importante, una sorta di esame di maturità per il Crotone. "La continuità è la chiave. Dobbiamo affrontare ogni partita con la mentalità giusta, mantenendo l’organizzazione e la fiducia nei nostri mezzi," ha concluso.





Il Crotone è pronto per una nuova sfida, determinato a consolidare il proprio percorso verso la vetta della classifica, con una rosa ricca di talenti e un tecnico che sa trasmettere fiducia e strategia.