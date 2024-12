Mister Longo: Contro la Casertana servirà un ulteriore step di maturità (Video)

Crotone, 6 dicembre 2024 - Mister Longo, allenatore del Crotone, ha incontrato la stampa al centro sportivo rossoblù per analizzare la sfida di domenica contro la Casertana. La partita, valida per il campionato di Serie C, vedrà opporsi due squadre con obiettivi opposti: il Crotone, reduce da una striscia di risultati utili consecutivi, punta a consolidare la propria posizione in classifica; la Casertana, invece, lotta per uscire dalle zone basse.





Una sfida tattica piena di insidie

Interrogato da Maria Rosaria De Pietro di RT Calabria sulle difficoltà della partita, Longo ha riconosciuto il valore dell’avversario:

"La Casertana è una squadra tatticamente evoluta, guidata da un allenatore moderno. I suoi principi di gioco sono chiari e ben strutturati, il che la rende un avversario insidioso, al di là della classifica. Dovremo dimostrare maturità per affrontarla nel modo giusto e imporci."





I punti di forza e le insidie della Casertana

La Casertana è nota per essere una squadra solida, difficile da battere, ma con un attacco poco prolifico. Come sottolineato dal giornalista Giuseppe Livotti, ha ottenuto ben 11 pareggi in campionato. Longo ha spiegato che la chiave sarà mantenere equilibrio e compattezza per evitare di cadere nelle trappole dell’avversario:

"È una squadra che utilizza spesso il portiere nella manovra e crea superiorità numerica. Dobbiamo evitare di essere troppo aggressivi e attaccare senza criterio. Sarà fondamentale giocare in modo rapido e intelligente negli ultimi 30 metri per mettere in difficoltà la loro difesa."





Infermeria: le condizioni di Guerini e Tumminello

La situazione infortuni rappresenta un’incognita per il Crotone. Guerini e Tumminello sono stati gestiti con prudenza durante la settimana, e la loro presenza resta in dubbio fino alla rifinitura. Anche Carnelutti potrebbe essere disponibile, nonostante una lieve dolenza muscolare.





La necessità di clean sheet e l'importanza della difesa

Un altro tema chiave emerso dalla conferenza riguarda i pochi clean sheet ottenuti finora dal Crotone. Longo ha sottolineato l’importanza di crescere come squadra per migliorare la fase difensiva:

"Dobbiamo essere più compatti e sacrificare tutti, attaccanti compresi, nella fase difensiva. Ogni giocatore deve contribuire a rendere la linea difensiva più impermeabile, perché non subire gol ci dà una base sicura per vincere."





L'obiettivo: continuare a crescere

Per Longo, questa partita rappresenta un banco di prova per valutare i progressi del Crotone:

"Mi auguro che domenica la squadra mostri un ulteriore step di maturità. La voglia di vincere c'è, ma ciò che conta è vedere una squadra con identità e qualità, capace di affrontare qualsiasi avversario senza sottovalutarlo."





Domenica al "Ezio Scida"

Appuntamento dunque a domenica, quando il Crotone scenderà in campo con la consapevolezza di affrontare una sfida tutt'altro che semplice. I tifosi rossoblù sperano che la squadra possa confermare il buon momento e continuare la corsa verso traguardi importanti.