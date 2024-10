Monterosso Calabro celebra il Centenario di Arnoldo Farina e il 50° anniversario dell’UNICEF Italia

Celebrazione del Centenario dalla nascita di Arnoldo Farina e del 50° anniversario dell’UNICEF Italia Monterosso Calabro, 3 ottobre 2024

Il 3 ottobre 2024 si è tenuta a Monterosso Calabro (VV) una giornata di celebrazione in onore del Centenario dalla nascita di Arnoldo Farina (1924-2024), storico Presidente dell’UNICEF Italia e figura di grande rilievo nella difesa dei diritti dell'infanzia e nella promozione della pace. L'evento - che ha il patrocinio della Regione Calabria e della Provincia di Vibo Valentia - si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’UNICEF Italia, riflettendo sull'eredità lasciata da Farina e sugli importanti risultati raggiunti dal Comitato Italiano in mezzo secolo di impegno a favore dei bambini di tutto il mondo.

Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di numerose autorità e figure istituzionali, tra cui il dott. Corrado Antonio L'Andolina, Presidente della Provincia di Vibo Valentia, il Vescovo di Mileto Mons. Attilio Nostro, il Sindaco di Monterosso Calabro, Antonio Giacomo Lampasi, laProf.ssa Antonella Cerra, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga, e i Presidenti provinciali e regionali dei Comitati UNICEF Calabria. Insieme a loro, bambini e ragazzi dell'Istituto Scolastico di Monterosso Calabro hanno avuto l’opportunità di incontrare il Direttore Generale dell’UNICEF Italia, Paolo Rozera, e la Presidente dell’UNICEF Italia, Carmela Pace, per conoscere meglio la figura di Arnoldo Farina, un uomo che ha dedicato la sua vita alla protezione dei più vulnerabili.

La giornata si è aperta con un incontro presso la casa natale di Arnoldo Farina, seguito dai saluti istituzionali e dal corteo verso Piazzetta Arnoldo Farina, dove è stata scoperta una targa commemorativa in suo onore. Successivamente, i partecipanti hanno visitato la mostra fotografica allestita nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, che racconta attraverso immagini storiche la vita e l’impegno di Farina per l’UNICEF Italia e per i diritti dei bambini.

Carmela Pace, Presidente dell’ UNICEF Italia, ha dichiarato:

"Questo evento è un tributo non solo ad Arnoldo Farina, ma anche a tutti coloro che hanno contribuito alla straordinaria missione dell’UNICEF in questi 50 anni. È grazie al loro impegno che oggi possiamo continuare a fare la differenza per milioni di bambini nel mondo. Per questo mi sento di rivolgere un ringraziamento speciale ai tanti volontari calabresi e a tutti i volontari e le volontarie dell’UNICEF Italia, che quotidianamente si impegnano per promuovere le iniziative e i valori dell’UNICEF nel nostro Paese. Vorrei inoltre ringraziare il Sindaco di Monterosso Calabro Antonio Giacomo Lampasi per la calorosa accoglienza.

La giornata si è conclusa con un incontro tra i ragazzi delle scuole, i volontari UNICEF e i cittadini di Monterosso Calabro. Durante questo momento, il Direttore Generale Paolo Rozera, insieme alla Presidente Carmela Pace e all’ex Direttore Generale Roberto Salvan, hanno avuto l’occasione di ricordare il grande contributo di Arnoldo Farina per UNICEF e per la tutela dei diritti dei bambini di tutto il mondo.