Monza Catanzaro da brividi: arbitra Massa, orario e streaming della finale playoff di ritorno

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Monza Catanzaro finale playoff Serie B: arbitra Massa, ecco dove vedere la partita in streaming

Dopo lo 0-2 dell’andata al Ceravolo, la sfida decisiva dell’U-Power Stadium mette in palio la promozione in Serie A

La finale playoff Serie BKT entra nel suo momento più importante. Dopo la gara d’andata tra Catanzaro e Monza, terminata con il risultato di 0-2 in favore dei brianzoli allo stadio Nicola Ceravolo, l’attenzione si sposta ora sulla sfida di ritorno, in programma venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20:00 all’U-Power Stadium.

La partita Monza Catanzaro rappresenta l’ultimo atto della corsa promozione. In palio c’è un posto nella prossima Serie A, traguardo che rende questa finale una gara dal peso enorme sotto il profilo tecnico, emotivo e sportivo.

Il Catanzaro sarà chiamato a una vera impresa dopo il ko dell’andata. I giallorossi dovranno provare a riaprire il confronto con coraggio, lucidità e grande attenzione nella gestione dei momenti della partita. Il Monza, invece, partirà dal vantaggio conquistato nella prima sfida e potrà amministrare il doppio confronto, senza però abbassare la concentrazione.

Serie BKT, designazione arbitrale della finale playoff di ritorno

La CAN ha ufficializzato la designazione arbitrale per la finale di ritorno dei playoff Serie BKT. A dirigere Monza Catanzaro sarà Davide Massa, arbitro di grande esperienza, chiamato a gestire una gara ad altissima intensità.

Al suo fianco ci saranno gli assistenti Meli e Peretti, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Mucera. In sala VAR ci sarà Di Paolo, con Pezzuto nel ruolo di AVAR.

Designazione completa Monza Catanzaro

Monza Catanzaro

Venerdì 29 maggio 2026, ore 20:00

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli e Peretti

Quarto ufficiale: Mucera

VAR: Di Paolo

AVAR: Pezzuto

Catanzaro chiamato all’impresa dopo il risultato dell’andata

Il risultato dell’andata, Catanzaro Monza 0-2, mette i giallorossi davanti a una sfida complicata ma ancora tutta da giocare. In una finale playoff, ogni dettaglio può fare la differenza: gestione emotiva, intensità, episodi arbitrali, concentrazione difensiva e capacità di sfruttare le occasioni offensive.

Il Catanzaro dovrà scendere in campo con personalità, cercando di interpretare la gara con equilibrio. Servirà attaccare per rimettere in discussione il doppio confronto, ma senza concedere spazi a un Monza che potrà sfruttare ripartenze e gestione del possesso per difendere il vantaggio maturato nella gara d’andata.

Monza Catanzaro, ecco dove vedere la finale in TV e streaming

La finale di ritorno dei playoff Serie BKT tra Monza e Catanzaro sarà visibile in diretta TV e in streaming. Secondo il calendario ufficiale della Lega B, la gara sarà trasmessa su DAZN, LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV, TV8 e Sky Sport.

Per chi vuole seguire la partita in chiaro, TV8