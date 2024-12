MusicAMA Calabria, a Lamezia Terme il Duo Furia-Schirru tra passato presente e futuro del tango

Un originale viaggio nella storia del tango. A Lamezia Terme nell’ambito della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria, sostenuto dall’assessorato regionale al Turismo, venerdì 13 dicembre, alle ore 9:30, nel Palazzo Guzzi e, alle ore 18:00, nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, il duo composto da Fabio Furia, al bandoneon e Marco Schirru, al pianoforte, ci condurrà nel passato, presente e futuro di un genere musicale affascinante e sensuale da sempre molto apprezzato in tutto il mondo.

«AMA Calabria – ha commentato il direttore artistico Francescantonio Pollice – è lieta di ospitare un duo che si contraddistingue per le indubbie capacità interpretative e per una raffinata tecnica. Nel loro concerto i Maestri Furia e Schirru ci condurranno nel mondo del tango, attraverso musiche che ci provocheranno forti emozioni».

Il concerto proposto dal Duo Furia-Schirru sarà il giusto mix di fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione, perfetta sintesi tra il mondo sonoro del Jazz e quello del Tango Nuevo. «La nostra proposta – ha dichiarato Fabio Furia – sarà un mèlange di forza e passione, energia e pathos, in cui si riconoscono suggestioni classiche, nel rigore della composizione ispirata all'equilibrio della forma e al contrappunto dei grandi maestri del passato, ma puntando sempre uno sguardo alle avanguardie contemporanee».

Nei due concerti i due Maestri metteranno in mostra uno spettacolo innovativo, nel quale le dimensioni del tempo e dello spazio si piegano fino ad incontrarsi, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente dal Tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furia.

Accanto alle note toccanti ed emotive di Piazzolla, si potranno ascoltare brani di Fernando Otero, Emilio Balcarce e Alejandro Schwarz. Il passato si unirà al presente con l’esecuzione di “Vals jazz”, composto dallo stesso Fabio Furia, che farà assistere a un’esperienza artistica in cui il tango giunge fino alla sua massima evoluzione, trasformato e rivoluzionato. Un repertorio di chiara impronta jazz e di contaminazione che si inserisce in una dimensione intimamente evocativa ed emozionale.

Quella proposta non sarà solo musica, dunque, ma Arte, nella sua accezione più ampia e moderna con i due musicisti che condurranno lungo un itinerario eclettico e multiforme nel quale la forza poetica della musica si fonde al virtuosismo tecnico. Un concerto frutto di un vero e proprio percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili. Durante la performance del Duo Furia-Schirru «i suoni diventeranno poesia in un itinerario musicale in cui la raffinata tecnica compositiva si unirà alla profonda sensibilità melodica ed all'improvvisazione passionale, che si unirà al virtuosismo esecutivo».

PROGRAMMA

Astor Piazzolla

Verano Porteño

Fernando Otero

Pagina de Buenos Aires

Astor Piazzolla

Otoño Porteño

Fabio Furia

Vals Jazz

Emilio Balcarce

La Bordona

Astor Piazzolla

Michelangelo ‘70

Alejandro Schwarz

Cuerdas con fueye

Astor Piazzolla

Adios Nonino

Tristezas de un doble A