“Mustang”, il nuovo progetto di Biagio Antonacci: Bruno Panuzzo racconta il legame con il pubblico

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Alla vigilia dell’uscita di Mustang, il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, atteso il 25 settembre 2026, il cantautore Bruno Panuzzo riflette sul percorso artistico e umano dell’artista e, in particolare, sul rapporto con il suo pubblico.

Secondo Panuzzo, Antonacci ha saputo costruire nel tempo un legame che va oltre il successo delle canzoni, fondato sulla capacità di accorciare le distanze e trasformare ogni concerto in un’esperienza di condivisione. Un rapporto autentico, capace di parlare a generazioni diverse senza perdere l’immediatezza che da sempre caratterizza la sua musica.

In una società segnata da rapporti sempre più frammentati, contrapposizioni e solitudine, Panuzzo individua proprio nella musica una possibile occasione di incontro e di connessione. Le canzoni di Antonacci diventano così uno spazio emotivo nel quale riconoscersi, condividere ricordi e ritrovare una dimensione collettiva.

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La riflessione nasce anche da una conoscenza maturata nel tempo. Panuzzo ha incontrato Antonacci in diverse occasioni dal 2015, potendo osservare da vicino quelle qualità umane – cordialità, semplicità e disponibilità – che, a suo giudizio, hanno accompagnato l’artista anche dopo i numerosi successi e la presenza consolidata ai vertici della musica italiana.

Tra gli incontri più recenti, il cantautore ricorda la serata di Lucera, all’Anfiteatro Augusteo, nell’ambito dell’Unplugged 2026, dove ha percepito con particolare evidenza la sintonia tra Antonacci e le migliaia di spettatori presenti. Brani come Iris, Convivendo, Non ci facciamo compagnia e Non vivo più senza te hanno riacceso emozioni e ricordi condivisi, confermando la capacità dell’artista di instaurare un rapporto diretto con la platea.

«Il rapporto tra Antonacci e la sua gente – racconta Bruno Panuzzo – è qualcosa che si percepisce immediatamente».

Per Panuzzo, è proprio questa naturalezza a rendere il concerto qualcosa di più di una successione di canzoni: un incontro, una conversazione attraverso la musica, in cui l’emozione individuale diventa esperienza collettiva.

Con "Mustang" ormai prossimo all’uscita e il singolo You & Me ad accompagnare il nuovo capitolo creativo, Biagio Antonacci prosegue così il proprio viaggio musicale. Un percorso che, ancora una volta, parte dalle canzoni per arrivare alle persone, creando connessioni e ponti oltre le classifiche, i successi e i grandi palcoscenici.