Myenergy Reggio Calabria Accede al Playoff nonostante la Sconfitta contro la Power Basket Salerno (Video)

La Myenergy affronta una sconfitta in casa ma celebra la conquista di un posto nella post stagione, dimostrando che anche nelle difficoltà si celano le opportunità.

REGGIO CALABRIA – Non tutte le sconfitte arrivano allo stesso modo. Alcune lasciano l'amaro in bocca, altre, invece, portano con sé un sapore agrodolce che sa quasi di vittoria. È questo il caso della Myenergy Reggio Calabria, che, nonostante la battuta d’arresto sul parquet amico contro la Power Basket Salerno con un punteggio di 94-104, festeggia la qualificazione ai playoff, strappando un sorriso lungo un'intera stagione.

Il PalaCalafiore ha assistito a una gara di cuore e grinta, dove la determinazione dei neroarancio è stata palpabile fino all'ultimo secondo. I tifosi, galvanizzati dalla “Giornata neroarancio”, hanno spinto i loro beniamini oltre ogni ostacolo, creando un'atmosfera elettrizzante. Il sostegno del pubblico si è rivelato un motore imprescindibile nella corsa verso la postseason.

Nicola Mei è stato l’eroe atteso, con le sue triple decisive che hanno tenuto viva la speranza fino all’ultimo. Nonostante il ritmo incalzante imposto dagli ospiti, i reggini hanno saputo trovare nell'orgoglio la forza per reagire, rimanendo a galla nel duello punto a punto che ha caratterizzato la serata.

La sfida si è trasformata in un vero e proprio thriller sportivo: un gioco di scacchi in movimento, dove ogni azione poteva ribaltare le sorti dell’incontro. E così, tra avanzamenti e recuperi, si è delineato il volto di una squadra che non conosce il verbo arrendersi.

In una serata dove ogni giocatore ha lasciato il segno, emergono le prestazioni di Tyrtyshnyk, capace di accendere la luce nei momenti più bui, e di Ani, l’artefice di un break che ha fatto sognare il pubblico di Salerno. Tra crampi e infortuni, il team di Cigarini ha dimostrato che non si misura solo in punti, ma anche nella capacità di superare gli ostacoli.

Il cammino verso il salto di categoria ora passa dai playoff, dove Reggio Calabria incontrerà nuovamente Salerno, questa volta senza il vantaggio del campo ma con la consapevolezza di poter giocare ad armi pari contro chiunque.

Nella classifica del Girone H, la Myenergy occupa con orgoglio la terza posizione, un trampolino di lancio verso gli scontri diretti che decideranno il destino di questa stagione entusiasmante. Ora gli occhi sono tutti puntati al futuro, alla conquista di un sogno chiamato promozione.

Myenergy Reggio Calabria - Ldr Power Basket Salerno 94-104

*(21-28, 30-27, 20-15, 23-32)*

Le statische riflettono l'epopea di una partita incerta fino all'ultimo, una battaglia che ricorderemo come il preludio di un finale di stagione ricco di emozioni e speranze. E a prescindere da come andrà, una cosa è certa: a Reggio Calabria il basket è più vivo che mai.