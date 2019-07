'Ndrangheta: blitz Polizia contro cosca Libri, arresti

REGGIO CALABRIA, 31 LUGLIO - Blitz della Polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria: decine di agenti della squadra mobile di Reggio e dello Sco stanno eseguendo 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, chieste dalla Direzione distrettuale antimafia e firmate dal gip. Sono in corso anche una serie di perquisizioni e di sequestri nei confronti di società e imprese Nei confronti dei destinatari dell'ordinanza, la maggior parte dei quali affiliati alla cosca, gli inquirenti e gli investigatori ipotizzano, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, porto illegale di arma, tentata corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. I dettagli dell'indagine saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 in questura a Reggio Calabria alla presenza del procuratore di Reggio Calabria, del direttore della Direzione centrale anticrimine (Dac) della Polizia, del questore di Reggio e del direttore dello Sco.

Seguono aggiornamenti