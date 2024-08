New Generation Racing ad alto rilievo alla Coppa Sila, Mercuri alla 10^ potenza

È stata una Coppa Sila con molte lodi nonostante qualche situazione sfortunata per la New Generation Racing che esce da questo appuntamento rinforzata e titolata. Infatti, tra qualche vittoria e piazzamenti degni di nota, la scuderia Catanzarese ha visto un proprio alfiere scrivere il suo nome nell'albo dei campioni. Angelo Mercuri è per la decima volta Campione Italiano Bicilindriche. La gara Silana è stata valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche e si è svolta il 24 e 25 agosto.

Partiamo dalle Bicilindriche, dove Angelo Mercuri ha colto l'ennesimo successo stagionale sulla sua Fiat 500 di gruppo 5. Il campione lametino ha conquistato al termine della gara il suo decimo scudetto in carriera. Mercuri, come al solito, si è dimostrato concreto e questo altro titolo è la ciliegina sulla torta, l'ennesima.



Sempre tra le piccole Bicilindriche, è arrivato un altro successo tra le gruppo 2 per Gianfranco Mercuri che con la sua Fiat 126 ha tirato fuori le unghie ed è andato all'attacco. Un bel successo che darà morale allo stesso pilota, che ha conquistato un terzo posto assoluto di categoria.



Ottimo terzo posto nelle gruppo 2 per l'esperto Giuseppe Torcasio che si è ben distinto in Sila ed è tornato a podio con la sua Fiat 126.



Sfortunata la gara di Antonio Ferragina (Fiat 126) che è stato costretto al ritiro.

Nelle RS-S, prima Coppa Sila per il giovane Francesco Pio Santise che lo ha visto andare a podio in classe 1400 con la sua Peugeot 106 e con lo stesso che ha agguantato il terzo posto. Una gara di studio per Santise, con questi chilometri che gli serviranno come palestra per il futuro.

Nelle RS-S Plus, secondo posto di classe 1400 per l'esperto pilota Catanzarese Gianluca Rodino che ha provato con tutto se stesso ad andare all'attacco della vetta con la sua Peugeot 106 nella sua ennesima apparizione in Sila.

Immenso successo nel gruppo N-S per Domenico Marchio, che con la sua Peugeot 106 di classe 1600 ha impostato un ritmo di alto livello e che gli ha consentito di affermarsi.

Nel gruppo A-S, altro successo targato NGR con Saverio Scerbo che sulla sua Renault Clio Williams di classe 2000 si è preso la vetta.



In classe 1400, buon secondo posto di classe per Giulio Molinaro che era al via sulla sua Peugeot 106, mentre sempre in 1400 sfortunata la gara di Luigi Cerva che ha toccato nel corso della salita di gara con la sua Peugeot 106, concludendo in quarta piazza.



Non ha preso il via nella giornata di domenica Alfredo Mancaruso, che nel corso di prova 1 aveva ben fatto con la sua Peugeot 205.

Nel gruppo E1, successo in classe 1400 per Filippo Lacanna sulla sua Peugeot 106 e con lo stesso che ha conquistato un ottavo posto di gruppo.

Tra le E2SC-SS di classe 1600, buon secondo posto per Nicola Paola Almirante che era al via su Wolf GB 08 Thunder.

Ufficio Stampa New Generation Racing