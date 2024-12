New Generation Racing protagonista al Trofeo Nappi e allo Slalom di Acate

Nel fine settimana appena concluso si è svolto il Trofeo Nappi 2024 al circuito del Sele in quel di Battipaglia. Folta la presenza di alfieri griffati New Generation Racing e con la scuderia Catanzarese che si è fatta ben rispettare sul piano dei risultati, portando a casa molte lodi. La NGR è stata presente anche al 1° Slalom Città di Acate che si è svolto in provincia di Ragusa e a rappresentare la scuderia c'era Alessandro Cappello.

Partiamo da Battipaglia, dove nelle E2SC in classe 1400, ha svolto un'ottima gara il giovane figlio d'arte Antonino Piria che ha conquistato un ottimo terzo posto di classe e un terzo posto tra gli under 23 a bordo della Ermolli motorizzata Suzuki. Lo stesso Piria è stato insignito con il trofeo dedicato a Vito Sacco, uomo di sport e a cui era dedicato un memorial.

Quarto posto finale per l'esperto catanzarese Gianluca Rodino, che anche in questa occasione si è presentato ai nastri di partenza con l'Elia Avrio ST09 e con lo stesso che ha combattuto con qualche "capriccio tecnico", ma ha comunque provato ad attaccare per il podio, recuperando qualche posizione rispetto a gara 1, dove nella giornata di sabato aveva chiuso sesto, ma non è bastato per agguantare almeno la terza piazza nella complessiva.

Nel gruppo E1 è stato un vero e proprio show del siculo Francesco Lombardo, che sulla Peugeot 205 di classe 1400 ha dominato la contesa con due manche di gara super e che hanno reso onore alla sua stagione memorabile.

Nel gruppo A, buona la vittoria in gara 2 del catanzarese Alfredo Mancaruso che ha saputo riscattare il ritiro di gara 1 dimostrando un buon passo con la sua Peugeot 205 di classe 1400. Altro elogio meritato nella 1400 può andare a Raffaele Chiarella, che ha disputato un buon fine settimana con la sua Peugeot 106 vincendo prima la classe in gara 1 e poi prendendosi un buon secondo posto in gara 2.

Nelle RS Plus 1.6, quinto posto finale per il pilota lametino Luca Miceli che ha dato tutto e ha provato ad agguantare il podio con la sua Citroen Saxo, ma ha comunque concluso due tranquille manche di gara.

Ottimo il podio per il giovane Francesco Pio Santise, che si è guadagnato un terzo posto in RS 1400 con la sua Peugeot 106. Una buona prova quella del Catanzarese che ha dimostrato un serio approccio sulla pista campana.

Nelle Bicilindriche, presenti anche Vitaliano Lacanna e Luca L'arocca al via con le loro Fiat 500 di gruppo 2.

Lacanna ha concluso terzo in gara 1 e non è riuscito a prendere il via nella seconda manche di gara per problemi tecnici. Mentre L'arocca si è piazzato quarto in gara 1 e in gara 2 anche lui non ha preso il via, perseguitato da noie meccaniche.

Allo slalom di Acate, ottima la prestazione del pilota Siculo Alessandro Cappello nella sua prima volta con le auto senza tetto. Nella gara Ragusana, Cappello ha agguantato un secondo posto di classe E2SC 1400 sulla Radical SR4 a sua disposizione. Una buona performance da podio e che conferma le ottime abilità dello stesso Cappello.

Ufficio Stampa New Generation Racing