Nuovo Cpia a Botricello, Princi: “Si valorizzano scuola e cultura”

BOTRICELLO - “Una comunità che riesce a valorizzare scuola e cultura”, con queste parole la vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi, ha espresso il proprio apprezzamento per l’istituzione a Botricello del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. La vicepresidente ha incontrato istituzioni e cittadini nel corso di un convegno sul tema “Il modello di scuola aperta al territorio – L’istituzione del Cpia e il progetto di alleanza educativa per il comprensorio”.

Nella sala consiliare gremita erano presenti il presidente della Provincia Amedeo Mormile; il delegato dell’Ufficio Scolastico Regionale Cristiano Masciari; la dirigente dell’Istituto comprensivo Isabella Marchio; la dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanna Moscato; il dirigente scolastico CPIA Giancarlo Caroleo. L’incontro, moderato dal vicesindaco Giovanna Puccio, è stato introdotto dal Sindaco Saverio Simone Puccio, con i saluti istituzionali del Sindaco di Sersale Carmine Capellupo, in rappresentanza di tutti i Comuni presenti, e del sindaco dei ragazzi Alessandro Tavano. Presenti anche i sacerdoti don Rosario Morrone e don Alfonso Velonà, oltre al Comandante della Stazione Carabinieri maresciallo Davide Lombardo.

Il confronto a più voci ha permesso di evidenziare l’importanza della collaborazione istituzionale e la necessità di potenziare il sistema scolastico nei territori. Per questo, l’istituzione del Cpia a Botricello rappresenta, secondo il presidente Mormile, un importante occasione per creare un vero e proprio polo scolastico a Botricello, fornendo servizi in un comprensorio vasto compreso tra Sellia Marina e Isola Capo Rizzuto, a cavallo tra due province.

La vicepresidente Princi ha ribadito come questa nuova istituzione ha permesso di “promuovere un progetto educativo integrato”, con una “realtà virtuosa da esempio per tutti e che consente di scrivere una nuova narrazione della Calabria”.

Il Sindaco Puccio ha affermato: “L’attivazione del CPIA a Botricello è stata ottenuta grazie al lavoro sinergico tra Comune, Provincia, Regione e istituzioni scolastiche, garantendo un presidio che costituisce un anello di congiunzione tra due province. In questa direzione, come dimostra la presenza di tanti sindaci, abbiamo superato ogni forma di campanilismo pur di offrire servizi adeguati alla popolazione”. Il Sindaco ha anche reso noto che il Cpia sarà ospitato in un locale autonomo in corso di ristrutturazione e concesso grazie alla disponibilità della dirigente Marchio.

Il dirigente Caroleo ha illustrato l’importante attività dei centri in provincia di Catanzaro e l’indispensabile lavoro di sinergia. Tesi condivise anche dal professore Masciari. Molto soddisfatte anche le dirigenti Marchio e Moscato, entrambe pronte a collaborare con la nuova istituzione scolastica al fine di potenziare il sistema attraverso forme di inclusione e con l’obiettivo di garantire occasioni di crescita a tante persone che hanno l’esigenza di ottenere un titolo di studio fondamentale in un percorso lavorativo e culturale.